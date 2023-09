Premi Oscar, una storica statuetta perduta per anni sarà ufficialmente sostituita

Dopo diversi decenni, l'Academy of Motion Pictures Art & Sciences ha preso una decisione riguardo una delle più famose statuette della storia dei Premi Oscar, il trofeo che andò perduto negli anni sessanta.

In vista della 96esima edizione degli Academy Awards, l'Academy ha deciso di sostituire il premio Oscar di Hattie McDaniel, la prima persona di colore a vincere una statuetta per Via col vento (1939), film nel quale l'attrice interpretava l'iconica Mammy: lo storico riconoscimento per la miglior attrice non protagonista fu consegnato nel 1940 (quando l'attrice venne fatta sedere ad un tavolo diverso dagli altri colleghi attori bianchi) ma quella statuetta - all'epoca una targa - andò perduta quando l'attrice, scomparsa nel 1952 a nemmeno sessant'anni, decise di donare il premio all'Howard University’s College of Fine Arts presso Washington D.C. (tra l'altro, è l'istituto ora intitolato alla memoria di Chadwick Boseman). Della targa speciale originale si persero le tracce dalla fine degli anni Sessanta, e oggi - con notevole ritardo, sottolineato da più parti - l'Academy ha deciso di realizzarne una replica e di riportarla all'Howard University in vista di una futura cerimonia.

"Hattie McDaniel fu un'artista rivoluzionaria che cambiò la direzione del cinema e ha segnato generazioni di attrici e attori che l'hanno seguita. Siamo entusiasti all'idea di consegnare una replica dell'Academy Award di Hattie McDaniel alla Howard University. Questa preziosa occasione celebrerà la notevole professionalità di Hattie McDaniel e la sua storica vittoria".

