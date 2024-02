Premi Oscar, la storia delle 55 statuette dell'Academy rubate: che fine hanno fatto?

Dopo le nomination agli Oscar 2024, torniamo indietro di ben 20 anni per riportare una storia legata ai celebri awards che ha davvero dell’incredibile. La storia delle 55 statuette d’oro rubate.

La notte del 19 marzo 2000, Willie Fulgear, un uomo trasferitosi a Los Angeles con il sogno di diventare cantante, trovò incredibilmente 55 premi Oscar in un cassonetto dietro un Food-4-Less di Koreatown, un quartiere di LA. Questi premi, rubati da una banchina di carico di Los Angeles l'8 marzo, facevano parte di una spedizione di 55 Oscar destinati alla cerimonia degli Academy Awards dell'anno successivo. Le indagini sul furto hanno rivelato che gli Oscar erano stati sottratti da persone coinvolte nel loro trasporto. Due uomini, Lawrence Edward Ledent e Anthony Hart, sono stati arrestati in relazione al furto.

La scoperta di Fulgear è avvenuta dopo che l'Academy e le forze dell'ordine avevano avviato un'importante ricerca degli Oscar scomparsi, con una ricompensa di 50.000 dollari per chi avesse fornito informazioni utili al loro recupero. Il ritrovamento delle statuette ha portato a un breve periodo di fama e a una ricompensa per l'uomo. Gli furono assegnati i 50.000 dollari, due posti alla cerimonia e un giro in limousine. Tuttavia, questo momento felice non durò molto, poiché Fulgear in seguito espresse rammarico per aver trovato gli Oscar, affermando che fu un’esperienza più traumatica che gioiosa. La sua casa fu svaligiata poche settimane dopo aver ricevuto la ricompensa, e tutti gli assegni, tranne quello della conferenza stampa, furono rubati. Fulgear morì nel 2005, e nonostante la sua estraneità alla vicenda, il detective che lavorò al suo caso espresse dubbi su un suo possibile coinvolgimento nel furto.

