Premi Oscar: quante statuette ha vinto Twilight con Robert Pattinson e Kristen Stewart?

Dopo i capitoli dedicati al franchise di Animali Fantastici e alla saga de Lo Hobbit, il nostro viaggio tra i record, le statistiche e i numeri della storia dei Premi Oscar continua con la serie di Twilight.

Tratta dai romanzi di Stephenie Meyer e interpretata dai protagonisti Kristen Stewart e Robert Pattinson, la saga di Twilight è composta da quattro capitoli e cinque film: Twilight, il film d'esordio, il suo sequel The Twilight Saga: New Moon, il terzo episodio The Twilight Saga: Eclipse e il doppio ultimo capitolo, Breaking Dawn - Parte 1 e Breaking Dawn - Parte 2.

Purtroppo, nessun film della saga di Twilight si è mai affacciato sul palco del Dolby Theatre: i cinque film del franchise hanno raccolto un totale di zero nomination in fatto di Academy Awards, anche se altri riconoscimenti non sono mancati tra il 2008 e il 2012, anni di pubblicazione dei film.

Ad esempio il primo episodio venne nominato ai prestigiosi Saturn Awards nella categoria miglior film fantasy ma non riuscì ad aggiudicarsi la vittoria; il secondo episodio ricevette tre nomination agli Empire Awards, una per Robert Pattinson come miglior attore protagonista (vinta), una per Anna Kendrick come miglior attrice emergente e una per miglior fantasy (vinta).

Anche Eclipse ricevette una nomination ai Saturn Awards come miglior fantasy, perdendo ancora una volta, e lo stesso film nello stesso anno fece il pieno di nomination ai Razzie Awards, 'vincendo' nella categoria peggior attore per Jackson Rathbone; la cosa si ripeté per Breaking Dawn - Parte 2, che però sbancò ai Razzie vincendo nelle categorie peggior film, peggior regia a Bill Condon, peggior attrice protagonista a Kristen Stewart, peggior attore non protagonista a Taylor Lautner, peggior sequel, peggior cast e peggior coppia a Taylor Lautner e Mackenzie Foy, portando a casa anche le nomination per il peggior attore protagonista a Robert Pattinson, la peggior attrice non protagonista a Ashley Greene, la peggior sceneggiatura a Melissa Rosenberg e Stephenie Meyer e la peggior coppia a Robert Pattinson e Kristen Stewart.

E' un curiosissimo record (negativo): Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 è infatti solo il quarto film nella storia dei Razzies ad aver ricevuto più candidature di quante siano le categorie ufficiali (undici candidature su dieci categorie); era successo anche ai film Il prezzo del successo (1983), Showgirls (1995) e Jack e Jill (2011).