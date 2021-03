Premi Oscar: quante statuette ha vinto Steven Spielberg?

Continuiamo il nostro viaggio nelle statistiche e nella storia dei Premi Oscar focalizzando tutta l'attenzione su uno degli dei indiscussi del cinema, Steven Spielberg.

Quanti Academy Awards ha vinto il regista di Indiana Jones, Lo Squalo e Salvate il soldato Ryan nel corso della sua lunghissima carriera? Ebbene, dagli anni '70 ad oggi Spielberg ha intascato la bellezza di quattro premi Oscar, su un totale di diciotto nomination.

La prima nomination in assoluto arriva in qualità di regista per il suo capolavoro Incontri ravvicinati del terzo tipo, mentre poco più tardi arriverà anche quella per I predatori dell'arca perduta, nella stessa categoria: in entrambe le occasioni, però, la vittoria gli sfugge. L'anno dopo la storia si ripete con ET - L'extraterrestre, che per la prima volta oltre alla candidatura in miglior regia gli vale anche quella come miglior film (in qualità di produttore), nomination che otterrà anche per Il colore viola. La striscia consecutiva di non vittorie viene però interrotta da Schindler's List, col quale vince miglior film e miglior regia agli Oscar del 1994. Nel 1999 replica con Salvate il soldato Ryan, che non vince miglior film nonostante la nomination ma trionfa senza repliche per miglior regia.

Dopodiché sembra incredibile dirlo ma nel XXI secolo Spielberg non ha vinto nessuna statuetta: per Munich fu nominato a miglior film e miglior regia, per Letters from Iwo Jima di Clint Eastwood a miglior film, per War Horse a miglior film, per Lincoln a miglior film e miglior regia, e infine per Il ponte delle spie e The Post a miglior film, ma in nessun caso è arrivato il premio.

Riuscirà a rifarsi col remake di West Side Story?