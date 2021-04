Premi Oscar: quante statuette ha vinto la saga di Terminator?

Il nostro viaggio nella storia e nelle statistiche dei Premi Oscar continua oggi con la saga di Terminator, seminale franchise action-fantascientifico creato da James Cameron e associato al volto statuario e impassibile di Arnold Schwarzenegger.

Composto da sei film, pubblicati tra il 1984 e il 2019, il franchise di Terminator non ha una grande tradizione in fatto di premi Oscar, dato che solo un capitolo della saga è riuscito ad arrivare fino al Dolby Theatre.

Il film originale, Terminator, diretto da James Cameron, durante la stagione dei premi si 'fermò' ai soli Saturn Awards, dei quali però fece incetta portando a casa quelli per miglior film di fantascienza, miglior trucco e miglior sceneggiatura (a fronte di altre quattro nomination per colonna sonora, regia, miglior attore protagonista a Schwarzenegger e miglior attrice protagonista a Linda Hamilton).

Le cose cambiarono con il suo acclamato sequel, Terminator: Il giorno del giudizio di James Cameron, che invece agli Oscar ci arrivò eccome: nella miglior tradizione del re degli Academy Awards James Cameron, infatti, il titolo conquistò la bellezza di sei nomination agli Oscar, incluse fotografia e montaggio, vincendo nelle categorie di trucco, sonoro, montaggio sonoro ed effetti speciali.

Dei seguenti episodi solo Terminator 3: Le macchine ribelli, per quanto slegato dalla saga di James Cameron, arrivò a dei premi sostanziali (ancora ai Saturn Awards, ma senza vincere), mentre Salvation e Genisys restarono a secco. Il più recente Destino Oscuro, che ha visto il ritorno di Cameron in produzione, ha ottenuto tre nomination ai Saturn per miglior film di fantascienza, miglior attrice non protagonista a Linda Hamilton e migliori effetti speciali, mancando però la vittoria in tutte e tre le categorie.

