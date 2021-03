Premi Oscar: quante statuette ha vinto il Marvel Cinematic Universe?

Dopo aver ripassato tutte le vittorie de Il signore degli Anelli agli Oscar, la nostra rubrica sulla storia degli Academy Awards prosegue spostandosi verso il Marvel Cinematic Universe, il popolare franchise di supereroi prodotto dai Marvel Studios di Kevin Feige.

Di tutti i film che lo compongono usciti fino ad oggi, solo 11 hanno ricevuto delle nomination agli Oscar: si tratta di Iron Man, Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Doctor Strange, Guardiani della Galassia 2, Black Panther, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Iron Man di Jon Favreau ottenne due nomination, una per il miglior montaggio sonoro e una per i migliori effetti speciali (la nomination più gettonata della saga: ricorrerà in tutti i film sopracitati), mentre Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3 e Captain America: The Winter Soldier iniziarono una vera e propria serie consecutiva di singole candidature a vuoto (ciascun film venne nominato solo per gli effetti speciali, ma perse sempre). A smuove le acque ci provò il primo Guardiani della Galassia, che nel 2015 fu nominato ai migliori effetti speciali e al miglior trucco, ma perse in entrambe le sezioni; Doctor Strange e Guardiani della Galassia 2 ricominciarono il trend della nomination singola (sempre effetti speciali, sempre assegnata ad un altro film) ma nel 2019 il trend si interruppe grazie a Black Panther.

Il film con il compianto Chadwick Boseman ottenne ben 7 nomination, inclusa quella per il miglior film (la prima volta in assoluto per un film di supereroi), e portò a casa tre vittorie (per i costumi, per le scenografie e per la colonna sonora). Ma continua a sfuggire l'Oscar per i migliori effetti speciali: lo stesso anno di Black Panther, infatti, Avengers: Infinity War venne candidato per questa categoria ma la Marvel perse ancora, e la stessa cosa accadde l'anno successivo con Avengers: Endgame.

In totale i Marvel Studios hanno accumulato 19 nomination agli Oscar (10 per i migliori effetti speciali), ritirando solo tre statuette (tutte grazie a Black Panther).