Premi Oscar: quante statuette ha vinto Martin Scorsese?

Dopo aver esaminato le vittorie e le nomination dei colleghi Steven Spielberg e Francis Ford Coppola, oggi torniamo a parlare di Premi Oscar focalizzandoci sulla carriera di Martin Scorsese.

Nonostante la vittoria di Ellen Burstyn come miglior attrice protagonista per Alice non abita più qui e le quattro nomination ottenute da Taxi Driver (miglior film, miglior attore, migliore attrice non protagonista e miglior colonna sonora), che gli era già valso la Palma d'Oro a Cannes, Martin Scorsese inizia a bussare personalmente alle porte del Dolby Theatre solo con Toro Scatenato.

Il film, che ottiene il premio per il miglior attore a Robert De Niro e il miglior montaggio alla storica collaboratrice Thelma Schoonmaker e anche la candidatura a miglior film (che, come accadde per Taxi Driver, a Scorsese non spetta non figurando tra i produttori), gli vale la sua prima nomination come miglior regista, premio che avrebbe inseguito per decenni: nel 1989 viene candidato in questa categoria per una seconda volta grazie a L'ultima tentazione di Cristo, poi ancora una terza nel 1991 con Quei Bravi Ragazzi (che gli vale anche una nomination come miglior sceneggiatura non originale).

Dopo anni di ennesime nomination senza vittoria (miglior sceneggiatura non originale per L'età dell'innocenza, ancora miglior regia per Gangs of New York e per The Aviator), finalmente nel 2007 arriva la prima vittoria con The Departed: il film incassa cinque nomination e vince miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior montaggio e miglior film, lasciando a mani vuote solo il povero Mark Wahlberg, nominato come miglior attore non protagonista.

Quella alla guida di Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson è anche l'unica vittoria della carriera di Martin Scorsese: da allora il regista è stato nominato tante altre volte, per Hugo Cabret (miglior film e miglior regia), per The Wolf of Wall Street (miglior film e miglior regia), per The Irishman (miglior film e miglior regia), senza mai vincere di nuovo.

Ci riuscirà con il suo prossimo film, Killers of the Flower Moon, nel quale dirigerà per la prima volta sia Leonardo DiCaprio che Robert De Niro?