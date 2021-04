Premi Oscar: quali sono le star di Hollywood più premiate di sempre?

La nostra rubrica dedicata alla storia dei premi Oscar prosegue, mentre la cerimonia degli Academy Awards 2021 è sempre più vicina: oggi parleremo dei record dei maggiori vincitori, ma anche dei peggiori sconfitti: chi ha vinto di più e soprattutto chi ha perso più Oscar di sempre?

Ancora oggi, l'uomo più premiato di sempre è Walt Disney, con la bellezza di 22 statuette, mentre la donna con più Oscar è Edith Head, che nel corso della sua carriera ha vinto 8 volte il premio per i migliori costumi. Il regista col maggior numero di premi è invece John Ford, che ha accumulato quattro vittorie nel corso della sua carriera, un record per la propria categoria, mentre Pete Docter è il suo equivalente per i film d'animazione, dato che con Soul è arrivato alla quarta nomination per il miglior film d'animazione (ne ha già vinti due, con Up e Inside Out, perse però quello per Monsters Inc.)

Per quanto riguarda gli attori e le attrici invece i più premiati di sempre sono Daniel Day-Lewis (3) e Katharine Hepburn (4). Al contrario Jack Nicholson e Meryl Streep sono invece i più nominati di sempre (il primo 12, la seconda addirittura 21), e purtroppo per loro non sempre la nomination equivalgono alla vittoria: ne sanno qualcosa Peter O'Toole e Glenn Close, detentori del non invidiabile record del maggior numero di nomination con zero vittorie (entrambi a 8).

Infine Disney, che è anche il più nominato di sempre con ben (59 candidature), nel 1954 ha stabilito anche il record per il maggior numero di candidature e di vittorie in una singola serata, 6 nomination con 4 premi: vinse miglior documentario, miglior documentario cortometraggio, miglior cortometraggio animato e miglior cortometraggio, e in questa categoria gareggiava contro se stesso avendo ricevuto altre due nomination.