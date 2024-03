Premi Oscar, sui social Francis Coppola vi racconta 'una fiaba' che vi scioglierà il cuore

Gli Oscar 2024 sono in arrivo, e per celebrare il weekend della 96esima edizione degli Academy Awards il regista Francis Ford Coppola è tornato sulla sua seguitissima pagina ufficiale del social network Instagram per ricordare la celebre sconfitta de Il padrino contro Cabaret.

"In onore del prossimo fine settimana degli Oscar, vi racconto una breve favola: come ogni giovane aspirante regista, sognavo di vincere un giorno l’Oscar per la Miglior regia e di tenere quella statuetta in mano. Nel 1973, quando fu nominato Il Padrino, ero certo che il mio sogno si sarebbe avverato, perché avevo vinto il premio della Gilda dei Registi e di solito il vincitore di quel premio poi vince anche l'Oscar. Prima di allora, solo pochissime volte ciò non era accaduto (ad esempio, nel 1968, il vincitore del DGA Anthony Harvey perse contro Carol Reed agli Oscar). Quindi, quando quella sera andai alla cerimonia di premiazione e fui testimone del successo de Il Padrino che vinse tanti altri premi, sentii che probabilmente avrei vinto. Confesso che sono rimasto molto sorpreso quando è stato annunciato il vincitore e scoprii che non ero io, ma Bob Fosse per Cabaret. In quel momento avevo il cuore spezzato e ricordo che il proprietario della Paramount cercò di consolarmi dicendomi: 'Bene Francis, hai vinto il premio Bank of America!' Ma riflettendoci adesso devo dirvi la verità: sono felice che sia stato Bob Fosse a vincere, se lo meritava sicuramente. Che talento straordinario e che uomo dolce e adorabile che era. Il suo lavoro è monumentale, non solo per Cabaret e successivamente Lenny, ma per lo straordinario All That Jazz. Ripensando a quel periodo, posso onestamente dire di essere grato di aver perso contro Bob Fosse!"

Successivamente, Francis Ford Coppola avrebbe vinto l'Oscar per il miglior regista con Il padrino 2. Il suo nome, associato ad un totale di 14 nomination tra tutte le categorie, appare anche nel record degli sceneggiatori più premiati agli Oscar, con ben 3 vittorie.