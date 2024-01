Premi Oscar: quali sono le saghe cinematografiche più vincenti di sempre?

La prossima settimana saranno annunciate le nomination agli Oscar 2024, ma nel frattempo il nostro viaggio attraverso la storia, i record e le curiosità degli Academy Awards continua: oggi parliamo di saghe cinematografiche e franchise.

Dovete sapere infatti che ad oggi esiste soltanto una saga cinematografica capace di vincere due Oscar al miglior film, ed è quella de Il padrino di Francis Ford Coppola, che ha vinto la statuetta più ambita e importante sia con Il padrino, il capitolo originale, sia con il sequel Il padrino: Parte 2 (mentre Il padrino: Parte 3 ha ottenuto la nomination). Seguono altre due famose saghe cinematografiche, ovvero quella di Rocky e de Il signore degli anelli, gli unici altri due franchise ad aver vinto l'Oscar al miglior film: è accaduto rispettivamente con Rocky del 1976, il primo episodio della saga di e con Sylvester Stallone, e con Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re del 2003, il terzo episodio del franchise di Peter Jackson (che, come abbiamo visto nelle scorse settimane, è anche uno dei film più vincenti di sempre agli Oscar).

Il record per il maggior numero di nomination a Miglior Film per una saga è fermo a 3, con Il padrino e Il signore degli anelli a pari merito (Il padrino, Il padrino: Parte 2 e Il padrino Parte 3, così come Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello, Il Signore degli Anelli: Le Due Torri e Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re, hanno ottenuto tutti una nomination a Best Picture), ma Avatar di James Cameron segue a 2 nomination, con Avatar del 2009 e Avatar: La via dell'acqua entrambi candidati a Miglior Film: attualmente, quella di James Cameron è l'unica saga che può sperare di superare Il padrino e Il signore degli anelli, dato che come noto l'autore prossimamente uscirà con Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5.

Infine, il franchise con più nomination di sempre è Star Wars, che dal 1977 ad oggi ha collezionato la bellezza di 38 nomination totali, mentre la saga più premiata di sempre è Il signore degli anelli, in grado di conquistare un totale di 17 statuette competitive su 37 nomination (per Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit).