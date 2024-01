Premi Oscar: i record che ancora non si sono mai verificati agli Academy Awards

Il nostro viaggio attraverso la storia dei Premi Oscar non passa solo attraverso i record più o meno famosi, ma anche quelli che non si sono mai ancora verificati: dopo aver scoperto quali sono gli sceneggiatori più premiati agli Oscar, scopriamo i primati ancora da stabilire.

Ad esempio, nessun film ha mai vinto in tutte le quattro categorie degli attori, ovvero miglior attore, attrice, attore non protagonista e attrice non protagonista: Eva contro Eva è l'unico film ad aver ricevuto quattro candidature agli Oscar per le interpretazioni (ma tutte femminili, due a Bette Davis e Anne Baxter per l'Oscar alla migliore attrice e due a Celeste Holm e Thelma Ritter per l'Oscar alla migliore attrice non protagonista), mentre l'anno scorso Everything Everywhere all at once ha vinto in tre categorie su quattro (Michelle Yeoh migliore attrice protagonista, Jamie Lee Curtis migliore attrice non protagonista e Ke Huy Quan miglior attore non protagonista), ma in quel caso il film non era candidato nella sezione miglior attore protagonista, e di conseguenza non ha potuto raggiungere questo incredibile record.

Un altro primato da stabilire riguarda il documentario, dato che nessun film documentario è mai stato candidato a miglior film dell'anno: nel corso dei decenni gli Oscar si sono aperti a più generi cinematografici, come ad esempio l'horror (L'esorcista, Il silenzio degli innocenti) o il fantasy (Il signore degli anelli, La forma dell'acqua) ma alcuni sono rimasti indietro. Oltre al documentario, ad esempio, anche il film d'animazione non ha mai vinto Best Picture (nella storia, solo tre film animati sono stati nominati nella categoria principale degli Oscar: La Bella e La Bestia, Up e Toy Story 3), e lo stesso vale per i film di supereroi (il più vicino ad arrivare a questo risultato è stato Joker di Todd Phillips, che con 11 nomination fu il film con più candidature della sua edizione degli Oscar).

Un altro record intoccabile sembrerebbe essere quello dei 5 Oscar alla recitazione: l'attrice più premiata di tutti i tempi è Katharine Hepburn, che nel corso della sua carriera ha vinto 4 Oscar, ma le star che la inseguono ferme a 3 vittorie - Walter Brennan, Ingrid Bergman, Jack Nicholson, Meryl Streep, Daniel Day Lewis e Frances McDormand - solo due sono in attività (Streep e McDormand), e dovrebbero vincere altri due Oscar per superare il record della Hepburn.

Infine, il Santo Graal dei record degli Oscar è quello delle nomination e delle vittorie: attualmente il primato nelle candidature è di 14 mentre quello delle vittorie è 11, e questa statistica potrà essere riscritta solo quando arriverà un film capace di ottenere o 15 nomination o 12 vittorie.