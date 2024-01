Premi Oscar e il grande record dei Big Five: solo 3 film nella storia ci sono riusciti

Dopo avervi raccontato quali sono le saghe più vincenti di sempre ai Premi Oscar, proseguiamo la nostra rassegna dedicata alle curiosità e ai primati degli Academy Awards focalizzando la nostra attenzione sul cosiddetto record dei Big Five.

Con la definizione di "Big Five" agli Academy Awards si fa riferimento ai 5 Oscar più importanti in assoluto, vale a dire le statuette per il miglior film, il miglior regista, il miglior attore, la migliore attrice e la migliore sceneggiatura (che sia miglior sceneggiatura originale o migliore sceneggiatura adattata, poco importa: come saprete, gli Oscar alle migliori sceneggiature sono composti da due categorie di pari importanza). Una combinazione, quella dei Big Five, particolarmente prestigiosa, ma altrettanto rara: solo tre film nella storia sono riusciti a portarla a casa, ovvero Accadde una notte (1934), Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975) e Il silenzio degli innocenti (1991).

In totale, fino ad oggi 43 film sono stati nominati in tutte e cinque queste categorie di premi, mentre solo 8 film hanno perso tutte le statuette ai Big Five dopo essere stati nominati. Inoltre, Everything Everywhere All at Once è stato l'unico film a vincere 6 premi principali, sostituendo quello per il miglior attore protagonista (categoria nella quale il film non fu neppure candidato) con due statuette ai migliori attori non protagonisti (miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior attrice, miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista). Infine, tre studi cinematografici hanno vinto i Big Five grazie a due film in competizione tra loro, si tratta della MGM (nel 1939, 4 Oscar con Via col vento e 1 Addio, Mr Chips!), la United Artist (nel 1976, 3 Oscar a Network e 2 a Rocky) e la A24 (4 Oscar a Everything Everywhere all at once e 1 Oscar a The Whale, quello per miglior attore non protagonista menzionato sopra).

Tra le curiosità, segnaliamo che Network e Da qui all'eternità sono gli unici film ad aver ottenuto 6 nomination nei Big Five (perché piazzarono due candidature nella categoria miglior attore), mentre solo quattro artisti hanno accumulato più di una nomination in diverse categorie, ovvero Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Warren Beatty e Woody Allen: il primo è stato nominato per aver scritto e recitato in Rocky, il secondo per la regia e la recitazione di Million Dollar Baby, mentre Beatty e Allen sono stati nominati addirittura in tre categorie diverse per recitazione, sceneggiatura e regia neii rispettivi progetti.

Per quanto riguarda gli attori, nove star sono apparse in due diversi film nominati ai Big Five (Anthony Hopkins, Burt Lancaster, Clark Gable, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Montgomery Clift, Paul Newman, Warren Beatty e William Holden), mentre per quanto riguarda le attrici quattro compaiono in due diversi film (Vivien Leigh, Elizabeth Taylor, Greer Garson e Diane Keaton), un'attrice compare in tre film (Faye Dunaway) e un'attrice compare in ben quattro film (neanche a dirlo Katharine Hepburn, ovvero la star più vincente di sempre agli Oscar).

Vi ricordiamo che le nomination agli Oscar 2024 saranno annunciate la prossima settimana, restate sintonizzati per non perdervi l'evento.