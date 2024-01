Premi Oscar: qual è il record di nomination e quali film hanno vinto di più?

Qual è il record di nomination agli Oscar e quali film hanno vinto di più? Dopo il nostro speciale dedicato alle registe che sono state nominate o hanno vinto agli Oscar, continuiamo il nostro viaggio tra la storia e i primati del riconoscimento cinematografico più longevo e importante al mondo.

Ad oggi, per quanto riguarda le nomination, il record è arrivato a quota 14: nessun film ha mai ottenuto più di 14 nomination (per Entertainment Weekly Oppenheimer ha una chance di arrivare a 15 candidature e stabilire un nuovo primato assoluto, ma chiaramente siamo nel campo dell'ipotesi) e soltanto tre film nella storia degli Oscar hanno raggiunto questo straordinario risultato, vale a dire Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Dieci film, invece, ci sono andati vicini, fermandosi a quota 13 nomination: si tratta di Via col vento, Da qui all'eternità, Mary Poppins, Chi ha paura di Virginia Woolf?, Forrest Gump, Shakespeare in Love, Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, Chicago, Il curioso caso di Benjamin Button e La forma dell'acqua - The Shape of Water, in ordine di uscita.

Per quanto riguarda le statuette ottenute, invece, il record di Oscar vinti è di 11 premi: nessun titolo ha mai vinto 12 premi nella stessa edizione degli Oscar, e ancora una volta solo tre film sono stati in grado di raggiungere questa impressionante cifra: Ben-Hur, Titanic e Il signore degli anelli: Il ritorno del re. Di questi tre, solo Il ritorno del re ha vinto tutti gli Oscar a cui era candidato (facendo piazza pulita con 11 vittorie su 11 nomination), mentre Titanic è l'unico a comparire in entrambi i record, sia per il numero massimo di nomination che per quello relativo alle vittorie.

Un solo altro film è andato vicino al record di 11 vittorie, vale a dire West Side Story del 1961, l'unico film ad aver vinto 10 Oscar, mentre Gigi, L'ultimo imperatore e Il paziente inglese si sono fermati a 9. Cabaret e Gravity sono i film più premiati di sempre privati però dell'Oscar al miglior film (rispettivamente con un totale di 8 e di 7 vittorie in altre categorie), mentre The Turning Point e Il colore viola sono i film col maggior numero di nomination rimasti a mani vuote, entrambi a 0 premi da 11 nomination.

Per altri contenuti scoprite chi sono i migliori registi rimasti senza Oscar al miglior regia.