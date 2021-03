Premi Oscar: perché è James Cameron il vero re degli Academy Awards?

Finora nella nostra rassegna dedicata ai Premi Oscar abbiamo parlato sempre di saghe o franchise, con speciali di approfondimento dedicati alle vittorie di serie come Il signore degli anelli o Harry Potter, ma da oggi la rubrica si apre anche ai singoli individui.

Da questo punto di vista non potevamo non iniziare con James Cameron, da molti considerato il re degli Academy Awards. E per una buona ragione!

In totale, infatti, i suoi film hanno ottenuto la bellezza di 41 nomination agli Oscar, tradottesi in 21 vittorie: gli unici due lungometraggi che hanno mancato almeno una nomination sono stati Piraña paura, il suo esordio alla regia, e Terminator, il suo secondo film; i seguenti, da Aliens ad Avatar, hanno fatto letteralmente incetta di candidature e trionfi, con l'apice rappresentato ovviamente da Titanic.

Avendo già parlato dei premi ricevuti di Aliens nello speciale Oscar dedicato alla saga, per evitare di ripeterci passiamo direttamente a The Abyss, che ottenne quattro nomination agli Oscar per migliore fotografia, migliore scenografia, miglior sonoro e migliori effetti speciali, vincendo in quest'ultima categoria; successivamente Terminator 2: Il giorno del giudizio ottenne sei nomination vincendo in quattro categorie: miglior trucco, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro e migliori effetti speciali, lasciando agli altri solo miglior fotografia e miglior montaggio.

Nel 1995 True Lies ottenne una sola nomination, quella per i migliori effetti speciali, senza però riuscire a portare a casa la statuetta (l'unica sconfitta di un film di James Cameron in questa categoria), ma due anni dopo il regista riequilibrò le proprie statistiche; anzi, le esagerò con il doppio-record di Titanic, unico film a detenere agli Oscar sia il primato nel numero di vittorie (11) sia quello per il numero di candidature (14).

Ad oggi il suo ultimo film è ancora Avatar, uscito nel 2009 e premiato agli Oscar 2010 con nove nomination e tre vittorie, inclusa ovviamente quella immancabile per i migliori effetti speciali.

Infine, le vittorie personali: nel corso della sua carriera James Cameron ha conquistato sei nomination agli Oscar e ottenuto tre vittorie: le prime tre nomination sono arrivate nel 1998 con Titanic, e gli sono valse anche il trionfo nelle categorie di miglior montaggio (da lui curato), miglior regia e miglior film, mentre le altre tre sono arrivate nel 2010, nelle stesse identiche categorie (montaggio, regia, film) per Avatar, con il quale però non riuscì a bissare il successo del film precedente.