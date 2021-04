Premi Oscar: prima di Parasite, quali sono i film stranieri più premiati di sempre?

La rubrica dedicata ai Premi Oscar continua con un approfondimento dedicato ai migliori film stranieri, oggi rappresentati dalla categoria del 'miglior film internazionale': l'anno scorso Parasite di Bong Joon-ho ha fatto la storia, ma prima di lui quali film avevano lasciato il segno?

Dopo aver visto i film più premiati di sempre e i record più strani e improbabili, iniziamo dai primati stabiliti dai paesi stranieri: con un pizzico di orgoglio possiamo ricordare che l'Italia è la nazione col maggior numero di vittorie agli Oscar, con 14 statuette per il 'miglior film straniero' su un totale di 32 nomination; il paese più candidato però è la Francia, con 40 nomination, mentre ad Israele spetta il poco prestigioso record del maggior numero di candidature rimaste senza vittoria (10).

Il record di vittorie per un singolo film straniero è di 4 Oscar: è detenuto a pari merito tra Fanny & Alexander di Ingmar Bergman (che nel 1982 vinse le statuate per miglior film straniero, miglior scenografia, miglior fotografia e migliori costumi), La tigre e il dragone di Ang Lee (miglior film straniero, miglior scenografia, miglior fotografia e miglior colonna sonora nel 2000) e il già citato Parasite (miglior film, miglior film internazionale, miglior regia e miglior sceneggiatura).

La tigre e il dragone di Ang Lee è presente anche nel record per il maggior numero di nomination ottenute da un film straniero, condiviso con Roma di Alfonso Cuarón: entrambi i film sono stati in grado di collezionare la bellezza di dieci nomination, inclusa quella per miglior film.