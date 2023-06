Premi Oscar: nuove regole di permanenza nei cinema per i candidati a miglior film

I premi Oscar sono cambiati tantissimo nel corso degli anni con l’aggiunta di categorie nuove e e con la revoca di idee che non hanno ricevuto il giusto apprezzamento. A seguito della pandemia e della crisi delle sale, l’Academy ha costituito delle regole che definiscono nuovi standard perché un’opera possa essere nominata come miglior film.

Dopo le parole di Oliver Stone che sembra essere contrario al nuovo regolamento inclusivo degli Oscar è giunto un nuovo comunicato da parte della commissione di assegnazione degli ambiti premi che definisce nuovi obblighi per i film che vogliano essere nominati per la statuetta più importante.

Di seguito, le nuove regole e il comunicato dell’associazione.

Proiezione nelle sale estesa di sette giorni, consecutivi o meno, in 10 dei 50 mercati statunitensi entro 45 giorni dall’uscita iniziale. Per i film in uscita alla fine dell’anno e per quelli dopo il 10 gennaio 2025, i distributori devono presentare all’Academy un piano di distribuzione da verificare. I piani di uscita per i film che escono alla fine dell’anno devono includere un’espansione programmata nelle sale, come descritto sopra, da completare entro il 24 gennaio 2025. Le uscite nei territori esterni agli USA possono contare per 2 dei 10 mercati. I mercati non statunitensi accettati comprendono i 15 principali mercati cinematografici internazionali più il territorio di origine del film.

“Come ogni anno abbiamo rivisto e valutato i nostri requisiti di ammissibilità per gli Oscar. A sostegno della nostra missione di celebrare e onorare le arti e le scienze del cinema, ci auguriamo che questo ampliamento delle regole per le sale cinematografiche aumenti la visibilità dei film in tutto il mondo e incoraggi il pubblico a sperimentare la nostra forma d’arte nell’ambiente delle sale. Sulla base di molte conversazioni con i partner del settore, riteniamo che questa evoluzione sia vantaggiosa sia per gli artisti che per gli amanti del cinema”.

Nuove regole, dunque, che avranno un effetto immediato anche sui servizi di streaming, che però, a quanto pare non si faranno trovare impreparati con Apple e Amazon già decise a stanziare cifre ragguardevoli per le uscite dei propri prodotti nei cinema.

