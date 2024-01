Premi Oscar, quali sono le nazioni straniere e i film più vincenti di sempre?

Mentre gli Oscar 2024 si avvicinano sempre di più, con le nomination ufficiali in arrivo la prossima settimana, proseguiamo il nostro viaggio nella storia e nei record degli Academy Awards puntando l'attenzione verso i Premi Oscar 'stranieri'.

Dovete sapere, infatti, che la nazione straniera più vincente nella storia degli Oscar è l'Italia, che nel corso dei 95 anni degli Academy Awards ha vinto un totale di 14 premi all'Oscar per il miglior film internazionale (noto fino a qualche anno fa come Oscar al miglior film straniero). L'Italia ha ricevuto un totale di 32 nomination in questa categoria, dove a primeggiare però è la Francia con un ben 40 nomination, trasformatesi in un totale di 12 vittorie, due in meno rispetto a quelle ottenute dai nostri film. Un primato poco invidiabile è invece quello del cinema di Israele, che è la nazione con il maggior numero di nomination senza vittorie, 10 candidature andate sempre a vuoto.

Il record di vittorie per un film straniero è 4 Oscar, ed è stato raggiunto da quattro film diversi: Fanny e Alexander nel 1982 (film straniero, scenografia, fotografia e costumi), La tigre e il dragone nel 2000 (film straniero, scenografia, fotografia e colonna sonora), Parasite nel 2019 (film straniero, miglior film, regia e sceneggiatura originale) e Niente di nuovo sul fronte occidentale nel 2022 (film straniero, scenografia, fotografia e colonna sonora). Infine, il record di nomination per un film straniero è 10 Oscar, con due film in grado di ottenere questo straordinario risultato: ancora La tigre e il dragone (che fu candidato a film straniero, miglior film, regia, sceneggiatura non originale, scenografia, fotografia, costumi, montaggio, colonna sonora e miglior canzone) e Roma nel 2018 (film straniero, miglior film, regia, sceneggiatura originale, miglior attrice, attrice non protagonista, scenografia, fotografia, sound editing e sound mixing).

A sua volta il film di Alfonso Cuaron ha stabilito numerosi record: è diventato il primo film messicano a vincere il miglior film in lingua straniera, il primo film in lingua straniera a vincere per la miglior fotografia e la prima volta che un regista ha vinto il premio per la migliore fotografia con un proprio film. Non a caso, come abbiamo visto nelle scorse settimane, l'autore messicano è tra le persone più premiate di sempre agli Oscar.