Premi Oscar: Justice League di Zack Snyder potrà partecipare agli Oscar 2022?

Una delle domande più gettonate in questi giorni, nei quali Justice League di Zack Snyder è alle spalle e gli Oscar 2021 si stanno avvicinando, è la seguente: la Snyder Cut potrà partecipare agli Oscar 2022?

La risposta breve è: no. Per la risposta lunga, proviamo a fare chiarezza.

Anzitutto, un po' come successo per Tenet di Christopher Nolan ma per altre ragioni, la Warner Bros. finora non ha fornito alcuna indicazione circa la possibilità di una massiccia campagna "For Your Consideration" per la Justice League di Zack Snyder in vista della prossima edizione degli Academy Awards, e quando nei giorni scorsi è stata contattata da alcune testate hollywoodiani in merito a questa questione ha scelto di non commentare.

Tuttavia, anche se lo studio dovesse decidere di provarci, probabilmente si ritroverebbe a remare contro la stessa Academy: con le regole attualmente in vigore, infatti, Justice League di Zack Snyder non può essere preso in considerazione per i premi e non sarebbe ammissibile per gli Oscar 2022 in quanto il film è già stato in competizione agli Oscar nel 2018. E, anche se allora non ottenne alcuna nomination, a conti fatti si tratta dello stesso film: per quanto diversa, la Snyder Cut va considerata una director's cut del film uscito in precedenza.

Ma cosa dicono esattamente le regole? Le director's cut non possono essere nominate agli Oscar? Non è esattamente così, ma le probabilità sono bassissime.

"Per quanto riguarda le director's cut, è improbabile che un film si possa qualificare di nuovo agli Oscar poiché non più del 10 percento del girato totale può essere mostrato prima dell'uscita di un film nelle sale", afferma il Dipartimento premi e riconoscimenti, aggiungendo che: "Indipendentemente dalla durata del film, se gran parte del film è stata distribuita in precedenza (più del 10 percento) non è possibile entrare in competizione, indipendentemente dalla quantità di nuovo materiale aggiunto nella director's cut rispetto al film originale. Tuttavia è possibile analizzare caso per caso a seconda della del film e della proposta dello studio".

Inoltre: "Le categorie personali [regia, fotografia, attori, colonna sonora, montaggio, ecc] non possono essere inserite individualmente", spiega il dipartimento Premi e riconoscimenti. “I lungometraggi (esclusi i documentari e i lungometraggi internazionali) entrano in gara attraverso la compilazione di un modulo di iscrizione generale. Il modulo di iscrizione generale consente di inserire un film per competere nella categoria miglior film, il che lo rende automaticamente idoneo per la considerazione nelle categorie personali".

Infine, manca la parte più importante: la distribuzione al cinema. Per essere idoneo a partecipare agli Oscar un film deve passare necessariamente per i cinema. A causa della pandemia di coronavirus e della chiusura di massa delle sale in tutto il mondo, gli Oscar 2021 hanno fatto un'eccezione consentendo ai film di essere ammessi senza una distribuzione canonica (ma a condizione che avessero già un'uscita prevista nelle sale) e non è chiaro se gli Oscar 2022 consentiranno un altro strappo alla regola.