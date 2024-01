Premi Oscar: l'incredibile (e irripetibile) record perfetto di John Cazale

Considerato che Il cacciatore sta per tornare al cinema in Italia grazie a Lucky Red, il nostro viaggio attraverso la storia e i record dei Premi Oscar oggi fa una tappa obbligatoria in onore del mitico e irripetibile primato di John Cazale.

L'attore, volto noto della New Hollywood, negli anni è infatti diventato famoso per la tragica particolarità della sua brevissima carriera: scomparso a soli 43 anni a causa di un cancro ai polmoni, John Cazale ha lavorato a Hollywood per soli 7 anni comparendo in appena 5 film pubblicati tra il 1972 e il 1978, l'ultimo dei quali uscito postumo. Ebbene, i 5 film con John Cazale sono stati tutti candidati all'Oscar al miglior film, trasformando la tristemente breve carriera dell'attore in una striscia consecutiva irripetibile.

I film in questione sono Il padrino, La conversazione e Il padrino: Parte 2, tutti e tre scritti e diretti da Francis Ford Coppola e tutti e tre candidati all'Oscar Best Picture (tra gli altri riconoscimenti ottenuti) nel 1973 e nel 1975 (si, nel '75 Coppola era candidato a Miglior film con due film, e all'epoca il numero massimo di slot per la categoria Best Picture era di cinque, oggi salito a dieci); successivamente, agli Oscar del '76, John Cazale tornò candidato a Best Picture con Quel pomeriggio di un giorno da cani di Sydney Lumet, la sua ultima nomination ottenuta quando era in vita. La quinta nomination a Miglior film infatti arrivò nel '78 con Il cacciatore di Michael Cimino, quando purtroppo Cazale era già venuto a mancare. Di questi cinque titoli, tre hanno vinto l'Oscar al miglior film (Il padrino, Il padrino: Parte 2 e Il cacciatore).

Per amor di completezza aggiungiamo anche che, almeno tecnicamente, questo particolare record di John Cazale andrebbe esteso a sei se si considera anche Il padrino: Parte 3, titolo nel quale però l'attore appare solo tramite filmati d'archivio, essendo stato realizzato nel 1990 dodici anni dopo circa la sua scomparsa.

Per altri contenuti scoprite le nazioni e i film stranieri più vincenti di sempre agli Oscar.