Premi Oscar: George Clooney detiene un record incredibile, ma è costretto a condividerlo

La nostra rubrica sui retroscena e le statistiche più curiose dei Premi Oscar continua, mentre si avvicina sempre di più la cerimonia degli Oscar 2021 che andrà in onda come al solito su Sky Cinema nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile.

Oggi ci concentriamo su George Clooney, amatissima superstar hollywoodiana dal talento poliedrico che nel corso della sua lunga carriera ha saputo distinguersi in tantissimi campi diversi, dalla recitazione alla regia, dalla sceneggiatura alla produzione.

Proprio questo eclettismo ha portato George Clooney a stabilire un record più unico che raro: la star di Ocean's 11 e del nuovo film Netflix The Midnight Sky, infatti, ha ottenuto il maggior numero di nomination nel maggior numero di categorie diverse: dal 2006 al 2013 è stato in grado di raccogliere citazioni per la miglior sceneggiatura originale, la miglior sceneggiatura non originale, il miglior attore protagonista, il miglior attore non protagonista, la miglior regia e il miglior film in qualità di produttore, a volte addirittura ripetendosi, al punto da arrivare ad ottenere 8 nomination in sei distinte categorie. Le vittorie arrivate sono state 2, per il miglior non protagonista (Syriana) e miglior film (Argo di Ben Affleck).

Tuttavia, c'è chi gli ha rubato le luci della ribalta: il record di categorie 'toccate' rimane invariato a sei, ma il regista Alfonso Cuarón, in quelle sei categorie, ha ottenuto più nomination e più vittorie. Tra il 2003 e il 2019, infatti, Cuarón - che dalla sua non ha avuto la possibilità di cimentarsi nella recitazione, fatto che esclude a priori due categorie nelle quali Clooney ha invece primeggiato - è stato nominato nel campo del miglior film, della miglior regia, della miglior sceneggiatura, della miglior sceneggiatura non originale, del miglior montaggio e della miglior fotografia. A differenza di Clooney, inoltre, il cineasta messicano ha ottenuto 4 vittorie, due per la miglior regia (Gravity, Roma), una per il montaggio (Gravity) e una per la fotografia (Roma).

I due cineasti hanno lavorato insieme a Gravity, per il quale però Clooney non ottenne nessuna nomination.