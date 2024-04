Premi Oscar: una famosa e pluripremiata casa di produzione chiude per sempre!

Mentre A24 va a gonfie vele verso il mondo del blockbuster, una gloriosa casa di produzione hollywoodiana che è stata al centro delle scene anche in chiave Premi Oscar negli ultimi 20 anni ha ufficialmente chiuso i battenti.

Stiamo parlando della Participant, la ventennale società di produzione cinematografica e televisiva la cui missione principale era quella di ispirare la giustizia sociale e l'azione umanitaria: il fondatore Jeff Skoll ha dato la notizia in queste ore allo staff composto da circa 100 persone. Fondata nel 2004, la Participant ha coprodotto o cofinanziato una serie di film di grande successo, tra cui i vincitori dell'Oscar per il miglior film Spotlight e Green Book, nonché il pluricandidato all'Oscar Lincoln di Steven Spielberg e il documentario An Inconvenient Truth.

Quasi tutti i dipendenti del Partecipante verranno licenziati, hanno affermato diverse fonti che hanno familiarità con i piani dell'azienda, e non verrà perseguito alcuno sviluppo o produzione di nuovi contenuti. Ciò che rimarrà sarà una scheletrica holding che supervisionerà la libreria Participant, che rappresenterà gli interessi nei 135 film che ha realizzato. “Ho fondato Participant con la missione di creare contenuti di livello mondiale che ispirassero un cambiamento sociale positivo, dando priorità all’impatto oltre alla sostenibilità commerciale. Da allora, l’industria dell’intrattenimento ha visto cambiamenti rivoluzionari nel modo in cui i contenuti vengono creati, distribuiti e consumati”, ha scritto Skoll in una nota aziendale ottenuta da Variety.

La compagnia ha vinto 21 Academy Awards su 86 nomination e 18 Emmy in cinque serie televisive. I suoi titoli hanno incassato più di 3,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, ma a causa della pandemia è andata incontro a diverse difficoltà, con soli due film distribuiti nel 2022 e nel 2023.

