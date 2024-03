Premi Oscar, discorsi di ringraziamento da record: il più lungo e il più breve di sempre

Gli Oscar 2024 potrebbero essere di Oppenheimer, secondo le nostre previsioni, ma mentre il countdown per la 96esima Notte degli Oscar sta per scadere vi proponiamo nuove curiosità sulle passate edizioni.

Ad esempio, sapete quali sono i discorsi di ringraziamento più lunghi e più brevi di sempre? Nella tradizione degli Academy Awards, quando un regista, un attore o un membro della troupe di un film sente il proprio nome urlato come vincitore, viene sempre invitato sul palco per tenere un discorso, ma in quasi cento anni di storia ne sono successe di cotte e di crude in questo particolare e per alcuni delicatissimo momento (a questo proposito, rivivete i 5 momenti più incredibili dei Premi Oscar) nel quale ci si ritrova a dover parlare di fronte a milioni di spettatori in tutto il mondo: alcuni hanno scelto la via più breve, altri si sono dilungati un po' troppo, altri ancora hanno stabilito dei veri e propri record assoluti in un senso o nell'altro.

Ad esempio, per quanto riguarda il record per il discorso di ringraziamento più lungo di sempre bisogna risalire al 1943, quando Greer Garson passò alla storia non solo per aver vinto il premio “migliore attrice protagonista” per la pellicola La signora Miniver, ma anche per la lunghezza del discorso, dato che l’attrice parlò per quasi 6 minuti: dopo questo 'incidente', l'Academy decise di imporre un tempo limite di 45 secondi ai discorsi sul palco.

Invece, il record per i ringraziamenti più corti appartiene invece a Patty Duke e fu stabilito durante la 35esima edizione degli Academy Awards: in quell'occasione l'attrice, 16 anni, fu la più giovane di sempre a vincere un Oscar competitivo (migliore attrice non protagonista per The Miracle Worker) e, forse per timidezza, salì sul palco e disse solo 'Grazie', prima di tornare al suo posto in platea. Lo stesso fece Alfred Hitchcock nel '68 (ma per ritirare il premio speciale alla memoria del produttore "Irving G. Thalberg") mentre quando accettò l'Oscar per il miglior film per Un uomo per tutte le stagioni Fred Zinnemann si limitò ad annuire e a sorridere prima di andare via (non conta per il record, però: pochi minuti prima, infatti, l'autore aveva vinto il premio per il miglior regista, e aveva tenuto il suo discorso in quell'occasione).

