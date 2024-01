Premi Oscar, conta più il Festival di Cannes o il Festival di Venezia? Il palmares

Dopo aver parlato dell'incredibile e irripetibile record di John Cazale ai Premi Oscar, continuiamo il nostro viaggio tra le statistiche e le storie degli Academy Awards analizzando la statuetta in relazione ai Festival di Cannes e Venezia.

I due eventi cinefili più famosi del mondo, che culminano con l'assegnazione degli ambiti premi Palma d'oro e Leone d'oro, hanno più volte incrociato la loro strada con gli Oscar, ma non sembra vincere a Cannes o a Venezia è garanzia di trionfo sul palco degli Academy Awards. La domanda che molti si pongono, tuttavia, è: per gli Oscar conta più Cannes o Venezia? Proviamo a rispondere.

Le statistiche ci parlano di un'assoluta parità tra Venezia e Cannes per quanto riguarda la vittoria all'Oscar al miglior film, con tre Palme d'oro arrivate a vincere Best Picture e tre Leoni d'oro in grado di fare lo stesso. Tuttavia, Cannes negli anni è riuscito ad ottenere un maggior numero di candidature agli Oscar, ben 18, contro le 7 di Venezia. Infine, spazio anche al Festival di Berlino, il terzo festival cinematografico più importante del mondo, che è riuscito a portare 5 vincitori dell'Orso d'oro fino agli Oscar, ottenendo una vittoria agli Academy Awards.

Vincitori della Palma d'oro candidati all'Oscar al miglior film (i vincitori dell'Oscar sono in grassetto):

The Lost Weekend (1945)

Marty (1955 )

) Friendly Persuasion (1956)

M*A*S*H (1970)

The Conversation (1974)

Taxi Driver (1976)

Apocalypse Now (1979)

All That Jazz (1979)

Missing (1982)

The Mission (1986)

The Piano (1993)

Pulp Fiction (1994)

Secrets & Lies (1996)

The Pianist (2002)

The Tree of Life (2011)

Amour (2012)

Parasite (2019)

Triangle of Sadness (2022)

Vincitori del Leone d'oro candidati all'Oscar al miglior film (i vincitori dell'Oscar sono in grassetto):

Hamlet (1948)

Atlantic City (1981)

Brokeback Mountain (2005)

The Shape of Water (2017)

Roma (2018)

Joker (2019)

Nomadland (2020)

Vincitori dell'Orso d'oro candidati all'Oscar al miglior film (i vincitori dell'Oscar sono in grassetto):

12 Angry Men (1957)

Rain Man (1988)

In the Name of the Father (1993)

Sense and Sensibility (1995)

The Thin Red Line (1998)

Da segnalare, per completezza, che La città incantata di Hayao Miyazaki vinse l'Orso d'oro a Berlino e l'Oscar al miglior film d'animazione, ma non fu candidato all'Oscar al miglior film.

