Premi Oscar: quanti ne ha conquistati tutta la saga di Alien?

La saga di Alien è una delle più famose della storia del cinema, ma qual è il suo rapporto con i Premi Oscar? Lo scopriamo nel nostro nuovo speciale di approfondimento sulla storia degli Academy Awards.

Nelle puntate precedenti abbiamo parlato de Il signore degli anelli, di Harry Potter, di Marvel, di DC Films e di Pirati dei Caraibi: oggi per la prima volta passiamo all'horror concentrandoci su Alien, la leggendaria saga creata da Ridley Scott.

Nell'arco di sei film, comprendendo anche i prequel Prometheus e Covenant, il franchise ha ottenuto la bellezza di undici nomination, con un picco di ben sette candidature rappresentato da Aliens di James Cameron. Il primo Alien di Ridley Scott, infatti, accumulò soltanto due candidature agli Academy Awards, una per la miglior scenografia e una per i migliori effetti speciali, siglando anche la prima vittoria in questa categoria. Successivamente, Aliens di James Cameron fece incetta di nomination appuntando il suo nome nelle categorie di miglior scenografia, montaggio, colonna sonora, miglior suono, miglior sound effects editing, migliori effetti speciali e addirittura miglior attrice protagonista a Sigourney Weaver, arrivando alla vittoria di due statuette (miglior sound effects editing e migliori effetti speciali, la seconda vittoria consecutiva per la saga in questa categoria).

Alien 3 di David Fincher fu nominato soltanto nella categoria dei migliori effetti speciali, mancando quella che sarebbe stata la terza vittoria consecutiva, e la stessa sorte toccò decenni dopo a Prometheus, ancora nominato per i migliori effetti speciali e ancora sconfitto. Aliens 4: Resurrection e Alien: Covenant sono gli unici due film del franchise a non aver ricevuto neppure una nomination.