Premi Oscar come Oppenheimer: quali film hanno ottenuto 13 nomination prima di Nolan?

Oppenheimer ha ottenuto ben 13 nomination agli Oscar 2024, una cifra abbastanza rara che va a sfiorare il record all-time degli Academy Awards e pareggia il conto dei soli altri 10 film nella storia in grado di ottenere questo numero di candidature.

Come saprete, il record di tutti i tempi per le nomination agli Oscar è di 14, condiviso da Eva contro Eva, Titanic e La La Land, ma spingersi fino ad un totale di 13 nomination è comunque un'impresa notevole che vale la pena ricordare: nel corso dei 96 anni degli Academy Awards, infatti, solo undici film hanno raggiunto questo traguardo.

Si tratta, in ordine di uscita, dei seguenti titoli:

Via col vento (1939)

Da qui all'eternità (1953)

Mary Poppins (1964)

Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966)

Forrest Gump (1994)

Shakespeare in Love (1998)

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello (2001)

Chicago (2002)

Il curioso caso di Benjamin Button (2008)

La forma dell'acqua - The Shape of Water (2017)

Oppenheimer (2023)

Dei film arrivati a 13 nomination, finora solo quattro non hanno poi vinto l'Oscar al miglior film: Mary Poppins, Chi ha paura di Virginia Woolf?, Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello e Il curioso caso di Benjamin Button. Un altro fattore - non ce ne voglia Christopher Nolan, che sia scaramantico o meno - che ci spinge ad identificare Oppenheimer come il principale favorito per la vittoria degli Oscar 2024: un così alto numero di nomination, del resto, rappresenta un'acclamazione unanime da parte delle varie branchie dell'Academy, e con l'elezione del miglior film decisa dai voti di tutti i rappresentanti di tutte le categorie, presumibilmente l'apprezzamento dimostrato in fase di nomination confluirà in direzione del film di Nolan...salvo clamorose sorprese, ovvio.

Per altri contenuti vi ricordiamo che Oppenheimer tornerà al cinema in Italia questa settimana.