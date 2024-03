Premi Oscar, clamoroso: The Holdovers accusato di plagio dall'autore di Paddington 2

A poche ore dall'inizio della diretta dei Premi Oscar 2024, il pluri-candidato The Holdovers, nuovo film di Alexander Payne con protagonista Paul Giamatti, è stato accusato di plagio dallo sceneggiatore Simon Stephenson, autore di Luca della Pixar e di Paddington 2.

Secondo lo scrittore, la sceneggiatura di The Holdovers - firmata da David Hemingson e nominata agli Oscar come miglior sceneggiatura originale - ha sorprendenti somiglianze con la sua sceneggiatura non prodotta per Frisco, un film mai realizzato su cinico pediatra che si ritrova suo malgrado a doversi prendere cura di un paziente adolescente per un periodo di alcuni giorni. Il copione ha avuto un certa notorietà a Hollywood in passato, dato che nel 2013 entrò nella Black List, che ogni anno premia le migliori sceneggiature non prodotte.

Stephenson ha preparato documenti ufficiali confrontando le scene di entrambe le sceneggiature e la loro struttura generale. Variety, che in queste ore ha resa pubblica l'inchiesta in esclusiva, ha riferito che Stephenson aveva inviato la sua documentazione alla WGA a gennaio scorso per chiedere aiuto e consigli su come muoversi. Inoltre, un documento proverebbe anche che al regista Alexander Payne furono inviate le bozze della sceneggiatura di Frisco nel 2013 e nel 2019 nel tentativo di convincerlo a realizzare il progetto: "L'intera sceneggiatura di THE HOLDOVERS è stata copiata dalla sceneggiatura di FRISCO mediante trasposizione", afferma il documento. “Ciò include l’intera storia della sceneggiatura di FRISCO, la struttura, la sequenza, le scene, la sostanza dell’azione e del dialogo riga per riga, i personaggi, gli archi narrativi, le relazioni, il tema e il tono. La maggior parte di questa operazione è stata fatta letteralmente, e un gran numero di elementi unici e altamente specifici creati per FRISCO sono facilmente e inequivocabilmente identificabili in THE HOLDOVERS”.

Vedremo come si evolverà la faccenda: in passato, David Hemingson aveva dichiarato che le battute di Paul Giamatti in The Holdovers appartengono a suo zio.