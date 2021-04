Premi Oscar: Chloé Zhao può superare il leggendario record di Walt Disney?

Gli Oscar 2021 sono quasi tra noi, e oggi la nostra rubrica di approfondimento sugli Academy Awards si concentra su uno dei film in concorso quest'anno, ovvero Nomadland di Chloé Zhao.

Vincitore del Leone d'Oro a Venezia 2020, Nomadland è stato in grado di riscrivere parecchi primati in parecchie 'competizioni' cinematografiche nelle scorse settimane, e la sua regista Chloé Zhao è la stra-favorita della prossima edizione del più prestigioso riconoscimento hollywoodiano. Così favorita che potrebbe addirittura insidiare un incredibile e storico record di Walt Disney.

Un record che dura, pensate, dal 1954: agli Oscar di quell'anno infatti Disney vinse quattro Oscar nella stessa serata, portando a casa le statuette per il miglior documentario, il miglior cortometraggio documentario, il miglior cortometraggio d'animazione e il miglior cortometraggio a 2 bobine (ottenne anche due candidature aggiuntive, per un totale di 6 nomination, altro record). A pochi giorni dagli Oscar 2021 molti si chiedono, la Zhao può superare queste cifre?

La risposta è no, ma il record potrebbe essere eguagliato: in qualità di regista e sceneggiatrice di Nomadland, infatti la cineasta ha ottenuto due nomination per la miglior regia e la miglior sceneggiatura non originale, una terza candidatura per il miglior film (in veste di produttrice) e una quarta per il miglior montaggio (che ha curato personalmente). Qualora la Zhao dovesse vincere in tutti e quattro i campi, pareggerebbe il conto di Disney ed entrerebbe di diritto nella storia.

Recentemente anche Alfonso Cuarón con Roma è riuscito ad arrivare a quattro nomination personali (escludendo quella per il miglior film straniero, poi vinta), con miglior film, miglior sceneggiatura originale, miglior regia e miglior fotografia, vincendo però 'solo' nelle ultime due e quindi mancando il 'pareggio' del record di Disney.

Chloé Zhao riuscirà nell'impresa? Lo scopriremo nella notte tra il 25 e il 26 aprile.