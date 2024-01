Premi Oscar: chi sono gli sceneggiatori più vincenti di sempre?

Chi sono gli sceneggiatori più vincenti di sempre nella storia dei Premi Oscar? L'Oscar alla miglior sceneggiatura è spesso oggetto di polemiche a causa della sua divisione in due categorie, quella per i film originali e per gli adattamenti, ma i nomi di cui parleremo oggi mettono tutti d'accordo.

Il record agli Oscar per la vittoria nel campo delle sceneggiature è 3 statuette, ed è condiviso da cinque autori che nel corso della loro carriera sono stati in grado di ottenere tre Oscar senza distinzioni tra sceneggiatura originale o sceneggiatura adattata: finora, nessuno ha mai vinto quattro premi Oscar per la miglior sceneggiatura, neanche sommando le due categorie.

I cinque artisti capaci di vincere tre statuette in questa importantissima categoria dei Premi Oscar sono Woody Allen, Charles Brackett, Paddy Chayefsky, Francis Ford Coppola e Billy Wilder: tra questi, soltanto Woody Allen ha vinto le sue tre statuette solo con sceneggiature originali, rispettivamente per i film Io e Annie, Hannah e le sue sorelle e Midnight in Paris, e insieme a Billy Wilder è anche l'unico ad aver vinto i premi per film diretti personalmente. Le vittorie di Brackett corrispondono a quelle di Wilder in quanto co-sceneggiatore del grande regista, mentre Coppola vinse sia per Il padrino e Il padrino: Parte 2, film da lui diretti personalmente, sia per Patton: Generale d'acciaio, diretto da Franklin J. Schaffner.

