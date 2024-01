Quali sono i Premi Oscar? Tutte le categorie agli Academy Awards, anche quelle dimenticati

Quali sono i Premi Oscar? Con gli Oscar 2024 sempre più vicini, vediamo insieme quali sono tutte le categorie degli Academy Awards, i premi cinematografici più famosi e longevi del mondo.

Nel corso della loro lunga storia, iniziata nel 1929, i Premi Oscar hanno visto susseguirsi diverse tipologie di categorie, alcune delle quali oggi sono state dimenticate o rimpiazzate: ad oggi, fatta eccezione per le categorie speciali o gli Oscar onorari, vengono assegnate 23 statuette, che potete trovare qui sotto insieme all'anno in cui sono entrate in vigore:

1927/28 Best Picture

1927/28 Best Director

1927/28 Best Actor

1927/28 Best Actress

1927/28 Best Cinematography

1927/28 Best Production Design

1927/28 Best Adapted Screenplay

1929/30 Best Sound

1930 Best Animated Short Film

1931/32 Best Live Action Short Film

1934 Best Film Editing

1934 Best Original Score

1934 Best Original Song

1936 Best Supporting Actor

1936 Best Supporting Actress

1939 Best Visual Effects

1940 Best Original Screenplay

1941 Best Documentary Short Film

1943 Best Documentary Feature Film

1947 Best International Feature Film

1948 Best Costume Design

1981 Best Makeup and Hairstyling

2001 Best Animated Feature Film

In origine, il premio per la miglior regia era suddiviso in due categorie, Drama e Commedia, mentre saltuariamente la stessa cosa è accaduto al premio per la miglior colonna sonora originale. Inoltre, dagli anni '30 agli anni '60 diversi premi tecnici, come quello per la direzione artistica (ora scenografia), per la fotografia e i costumi erano suddivisi in due sezioni, una per i film in bianco e nero e una per i film a colori.

Ci sono stati inoltre degli Oscar assegnati sporadicamente, categorie utilizzate per un certo periodo e poi abbandonate, come ad esempio Best Assistant Director, Best Dance Direction, Best Title Writing e Best Unique and Artistic Production, ma anche Oscar proposti e mai accettati (almeno finora), come quello Best Casting, Best Popular Film e quello per Best Stunt Coordination.

