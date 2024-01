Premi Oscar, Cate Blanchett detiene un record che non ha eguali nella storia del cinema

Il nome di Cate Blanchett non compare nel nostro speciale relativo agli attori che hanno vinto il numero più alto di Premi Oscar, eppure l'attrice di Tar e de Il signore degli anelli negli Academy Awards detiene un record che non ha eguali nella storia del cinema.

Ad oggi, infatti, Cate Blanchett è l'unica star della storia del cinema ad aver vinto un Oscar grazie all'interpretazione di una star vincitrice del premio Oscar nella vita reale: accadde nel 2005, quando Cate Blanchett venne premiata con la statuetta per la migliore attrice non protagonista in The Aviator di Martin Scorsese, film nel quale interpreta l'icona di Hollywood Katharine Hepburn, la star più premiata di sempre nella storia degli Oscar con 4 statuette vinte nel corso della carriera.

Il film biografico incentrato sulla vita di Howard Hughes, interpretato da Leonardo DiCaprio e prodotto da Michael Mann, ha reso Cate Blanchett la prima attrice a vincere un Oscar per il ruolo di una vera vincitrice dell'Oscar, e anche la seconda attrice in assoluto a vincere un Oscar per aver interpretato un attore reale: in precedenza, infatti, Martin Landau aveva vinto l'Oscar nel 1995 con Ed Wood di Tim Burton, film biografico nel quale interpreta Bela Lugosi, il quale però non vinse mai l'Oscar nel corso della sua carriera.

Tecnicamente ci sarebbe anche Renée Zellweger, che nel 2020 ha vinto l'Oscar per aver interpretato l'attrice premio Oscar Judy Garland nel film Judy, ma l'Oscar assegnato a Judy Garland (per Il mago di Oz) fu l'Academy Juvenile Award, una sorta di 'premio giovani' considerato come Oscar Speciale (cancellato nel 1961) che non è valutato come un Oscar competitivo 'ufficiale'. Per questo motivo, Judy Garland non è considerata ufficialmente una vincitrice dell'Oscar, e di conseguenza il curioso record di Cate Blanchett è ancora unico nel suo genere.

