Premi Oscar: quali sono gli attori che hanno vinto un Academy Award postumo?

La nostra rubrica sui Premi Oscar oggi continua con la pagina più triste della storia degli Academy Awards, quello delle nomination e delle vittorie postume nel campo degli attori e delle attrici.

Quest'anno infatti il favorito per la categoria degli attori è Chadwick Boseman, star di Black Panther improvvisamente scomparsa nel 2020 all'età di quarantaquattro anni, e a meno di grossi ribaltoni il suo nome dovrebbe andare suo malgrado a proseguire una tragica statistica iniziata addirittura nel 1929.

La prima attrice a ricevere una nomination postuma fu Jeanne Eagels, per The Letter di Jean de Limur, mentre tre il '55 e il '56 James Dean ottenne addirittura due nomination postume, un record, prima per East of Eden e l'anno dopo per Giant. Nel 1967 Spencer Tracy venne nominato per Indovina chi viene a cena di Stanley Kramer, ma ancora una volta la vittoria non arrivò: il mito fu sfatato nel 1976, quando Peter Finch vinse come miglior attore postumo per Network di Sydney Lumet.

Nel 1974 Ralph Richardson venne nominato perGreystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the apes, mentre nel 1995 Massimo Troisi fu candidato per Il postino (sia come attore che come sceneggiatore). Solo in tempi più recenti il pubblico ha assistito ad una nuova vittoria postuma, con Heath Ledger che fu premiato come migliore non protagonista per Il cavaliere Oscuro.

Pensate che Chadwick Boseman riuscirà a vincere? Ditecelo nei commenti, e nel frattempo recuperate la nostra recensione di Ma Rainey's Black Bottom.