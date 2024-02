Premi Oscar, annunciata una nuova categoria ufficiale: è la prima volta dopo 23 anni!

Il numero totale di Premi Oscar è appena aumentato ufficialmente, per la prima volta dopo 23 anni: in queste ore, infatti, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha confermato l'introduzione di una nuova statuetta competitiva.

Si tratta dell'Oscar al miglior Casting Director, che verrà formalmente introdotto a partire dalla 98esima edizione degli Academy Awards (che si terrà nel 2026 e premierà i film che usciranno nel 2025) dopo una 'battaglia' durata decenni da parte della gilda: si tratta della prima nuova categoria aggiunta agli Oscar dal 2001, anno in cui venne aggiunto l'Oscar al miglior film d'animazione, e porterà il totale di statuette a 24.

"I direttori del casting svolgono un ruolo essenziale nel cinema e, man mano che l'Academy si evolve, siamo orgogliosi di aggiungere il casting alle discipline che vogliamo riconoscere e celebrare", hanno affermato il CEO dell'Academy Bill Kramer e il presidente dell'Academy Janet Yang. "Ci congratuliamo con i membri del nostro ramo dei direttori del casting per questo entusiasmante traguardo e per il loro impegno e diligenza durante tutto questo processo."

“A nome dei membri del Casting Director Branch, vorremmo ringraziare il Consiglio dei governatori, il Comitato per i premi e la leadership dell’Academy per il loro sostegno. Questo premio è un meritato riconoscimento del talento eccezionale dei nostri direttori del casting e una testimonianza degli sforzi della nostra associazione”, hanno affermato i governatori della filiale dei direttori del casting dell’Academy Richard Hicks, Kim Taylor-Coleman e Debra Zane.

Il ramo dei direttori del casting è stato creato nel luglio 2013, e attualmente conta quasi 160 membri. Inevitabilmente questo sviluppo incoraggerà anche gli stuntman, che stanno cercando di creare un Oscar per i migliori stuntman da diversi anni.

Per altri contenuti scoprite tutte le nomination agli Oscar 2024.