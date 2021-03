Premi Oscar: Animali Fantastici ne ha vinti più di Harry Potter, lo sapevate?

Il viaggio a ritroso nel tempo per carpire tutti i segreti e le statistiche dei Premi Oscar continua con un nuovo capitolo dedicato alla saga di Animali Fantastici, prequel della serie cinematografica di Harry Potter.

Ambientata alcuni decenni prima degli eventi della saga principale e composta ad oggi da solo due capitoli, con un terzo attualmente in produzione, il franchise di Animali Fantastici può vantare un Oscar in più rispetto agli otto film di Harry Potter, che come abbiamo visto qualche giorno fa tra il 2001 e il 2011 ha conquistato dodici nomination agli Academy Awards senza mai portare a casa neanche una statuetta.

In compenso, Animali Fantastici e dove trovarli, il primo episodio della saga prequel uscito nel 2016, venne nominato per due premi Oscar: quello per le migliori scenografie e quello per i migliori costumi; vinse la seconda statuetta citata, assegnata alla celebre costumista Colleen Atwood, che nel corso della sua carriera aveva già vinto lo stesso premio per Chicago, Memorie di una Geisha e Alice in Wonderland.

Si tratta a tutti gli effetti dell'unico Oscar ottenuto dal Wizarding World, dato che il sequel di Animali Fantastici e dove trovarli, ovvero Animali Fantastici e i crimini di Grindelwald, non riuscì ad ottenere neanche una nomination agli Oscar: gli unici altri due capitoli dell'intero franchise ad essere rimasti a mani vuote anche in fatto di candidature sono La camera dei segreti e L'ordine della fenice.

