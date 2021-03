Premi Oscar: quanti Academy Awards ha ottenuto la saga di Harry Potter?

La nostra nuova rubrica dedicata alla storia dei Premi Oscar prosegue con Harry Potter, la famosa e amatissima saga cinematografica tratta dai romanzi creati e scritti da JK Rowling.

Con un totale di otto film, Harry Potter e la pietra filosofale Harry Potter e la camera dei segreti Harry Potter e il prigioniero di Azkaban Harry Potter e il calice di fuoco Harry Potter e l'Ordine della Fenice Harry Potter e il principe mezzosangue Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, distribuiti al cinema dal 2001 al 2011, la saga ha ottenuto un totale di 12 nomination agli Oscar, risultati però in zero vittorie.

Sorprendentemente non è Il prigioniero di Azkaban di Alfonso Cuarón il più nominato tra i capitoli del franchise, nonostante sia spesso considerato all'unanimità come il miglior capitolo: l'episodio diretto dal regista messicano, infatti, ottenne due nomination agli Oscar, per la miglior colonna sonora e per i migliori effetti speciali, mentre tre anni prima il capitolo inaugurale della serie, La pietra filosofale, ne incassava tre (scenografia, costumi e colonna sonora). Il primo episodio detiene il record di maggior candidature per un singolo film della saga, che curiosamente condivide con l'ultimo I doni della morte - Parte 2, anch'esso nomination in tre categorie (scenografia, trucco ed effetti speciali).

Il calice di fuoco fu nominato per la miglior scenografia, Il principe mezzosangue per la miglior fotografia e I doni della morte - Parte 1 conquistò due nomination, scenografia ed effetti speciali; La camera dei segreti e L'ordine della fenice sono gli unici due film della saga ad essere rimasti senza candidature agli Oscar.

