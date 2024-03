Premi Oscar: 5 star bandite dagli Academy Awards, prima di Will Smith

Tra i momenti più scioccanti nella storia degli Oscar è ancora vivissimo nella memoria degli appassionati lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, cosa che valse alla star l'espulsione dall'Academy of Motion Picture Arts & Sciences, ma l'attore non è l'unico ad essere stato bandito dall'associazione.

Con i Premi Oscar 2024 alle porte, vogliamo parlarvi di 5 star bandite dagli Academy Awards:

Harvey Weinstein : è stato definitivamente bandito nel 2017 dopo essere stato accusato e incriminato di innumerevoli casi di violenza sessuale. L’espulsione di Weinstein è avvenuta nel 2017, con l’Academy che ha definito le sue azioni “ripugnanti e antitetiche rispetto agli elevati standard dell'associazione e della comunità creativa che rappresenta”.

: è stato definitivamente bandito nel 2017 dopo essere stato accusato e incriminato di innumerevoli casi di violenza sessuale. L’espulsione di Weinstein è avvenuta nel 2017, con l’Academy che ha definito le sue azioni “ripugnanti e antitetiche rispetto agli elevati standard dell'associazione e della comunità creativa che rappresenta”. Roman Polanski : il regista premio Oscar è stato espulso dall'Academy nel 2018, sulla scia del movimento MeToo. L'espulsione è avvenuta a più di 40 anni dal crimine commesso dal regista, che in questo lasso di tempo aveva ottenuto diverse nomination e vinto due premi, anche quando non aveva potuto presenziare alla cerimonia di premiazione perché condannato negli USA.

: il regista premio Oscar è stato espulso dall'Academy nel 2018, sulla scia del movimento MeToo. L'espulsione è avvenuta a più di 40 anni dal crimine commesso dal regista, che in questo lasso di tempo aveva ottenuto diverse nomination e vinto due premi, anche quando non aveva potuto presenziare alla cerimonia di premiazione perché condannato negli USA. Carmine Caridi : l'attore de Il Padrino - Parte II è diventato la prima persona ad essere bandita a vita dagli Academy Awards. Avvenne nel 2004, quando fu espulso per violazione del copyright: a quanto pare, era al centro di un 'traffico' di copie illegali dei cosiddetti Screeners, le anteprime con cui i membri degli Academy guardano i film prima di assegnare i propri voti. L'attore è morto nel 2019.

: l'attore de Il Padrino - Parte II è diventato la prima persona ad essere bandita a vita dagli Academy Awards. Avvenne nel 2004, quando fu espulso per violazione del copyright: a quanto pare, era al centro di un 'traffico' di copie illegali dei cosiddetti Screeners, le anteprime con cui i membri degli Academy guardano i film prima di assegnare i propri voti. L'attore è morto nel 2019. Richard Gere : ebbene si, anche Richard Gere è stato bandito dall'Academy. Successe nel 1993, quando l'attore venne squalificato per vent'anni dopo aver criticato il governo cinese sul palco degli Oscar: “Mi chiedo se Deng Xiaoping stia guardando tutto questo in questo momento con i suoi figli e i suoi nipoti e con la consapevolezza dell’orrenda situazione dei diritti umani in Cina. Non solo nei confronti del proprio popolo, ma anche nei confronti del Tibet”, aveva osservato l'attore di Pretty Woman prima di consegnare l'Oscar alla scenografia. Dopo vent'anni esatti, nel 2013, venne nuovamente invitato come presentatore.

: ebbene si, anche Richard Gere è stato bandito dall'Academy. Successe nel 1993, quando l'attore venne squalificato per vent'anni dopo aver criticato il governo cinese sul palco degli Oscar: “Mi chiedo se Deng Xiaoping stia guardando tutto questo in questo momento con i suoi figli e i suoi nipoti e con la consapevolezza dell’orrenda situazione dei diritti umani in Cina. Non solo nei confronti del proprio popolo, ma anche nei confronti del Tibet”, aveva osservato l'attore di Pretty Woman prima di consegnare l'Oscar alla scenografia. Dopo vent'anni esatti, nel 2013, venne nuovamente invitato come presentatore. Adam Kimmel: il direttore della fotografia è stato arrestato due volte per aggressioni contro minori.

Per tornare a parlare di film, leggete le nostre ultime previsioni sui vincitori degli Oscar 2024.