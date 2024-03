Premi Oscar 2024, dove vedere la diretta in Italia: tutti i canali tv e streaming

Dove vedere in Italia la diretta dei Premi Oscar 2024? Se avete già letto le nostre previsioni sui vincitori degli Oscar di quest'anno e volete passare direttamente ai dettagli per seguire l'evento, siete nel posto giusto.

Vi segnaliamo infatti che quest'anno, almeno in Italia, ci saranno grosse novità per la diretta della Notte degli Oscar: dopo il lunghissimo monopolio di Sky, infatti, l'attesa cerimonia di premiazione degli Academy Awards non sarà seguita dagli studi di Sky Cinema, bensì verrà portata nelle case degli italiani dalla rete ammiraglia pubblica, la RAI.

A collegarsi con il Dolby Theatre di Los Angeles, infatti, dal tappeto rosso più famoso del mondo ci sarà l'inviato del TG1 Paolo Sommaruga, che racconterà al pubblico italiano la magia della serata intervistando le star internazionali che sfileranno nel pre-show. Nel frattempo, a condurre la serata in studio da Roma sarà invece Alberto Matano, che come da tradizione sarà accompagnato da vari ospiti e personaggi del mondo del cinema italiano.

Quest'anno, dunque, l'appuntamento con la Notte degli Oscar in Italia è su Rai 1: l'evento inizierà a partire dalle 23.55 di Domenica 10 marzo, e come sempre proseguirà fino alle prime luci dell'alba di lunedì 11 marzo. In alternativa, la cerimonia si potrà seguire in diretta streaming su RaiPlay.

