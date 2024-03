Premi Oscar 2024, le previsioni finali prima della premiazione: chi vincerà la statuetta?

Dopo l'annuncio dei 'vincitori' dei Razzie Award 2024, la stagione dei premi 2024 volge al termine con i Premi Oscar, che saranno assegnati questa sera durante la cerimonia della 96esima edizione degli Academy Awards.

A poche ore dal tappeto rosso, vi forniamo le ultime previsioni sui vincitori degli Oscar 2024: ribadiamo anche in questo caso che, quella che si terrà quest'anno al Dolby Theatre, potrebbe essere una delle cerimonie più 'scontate' dell'ultimo periodo, con diverse categorie che sembrano ormai 'blindate' e un potenziale vincitore 'piglia-tutto' pronto a fare una grande scorpacciata di premi.

Ci riferiamo ovviamente a Oppenheimer, che sembra certo di poter portare a casa alcune delle statuette più importanti della gara, come miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista; inoltre, il film di Nolan ha (quasi) in tasca anche diversi Oscar tecnici, come montaggio, fotografia e colonna sonora e sonoro (quest'ultimo un po' più conteso rispetto agli altri, con La zona d'interesse potenziale secondo contendente di peso). Se andasse così, allora Oppenheimer porterà a casa 8 premi, con l'incognita della miglior sceneggiatura adattata che potrebbe portare il totale a 9 (ma in questa categoria il favorito sembrerebbe American Fiction, con le previsioni che danno Oppenheimer addirittura terzo dietro a Barbie).

Molte altre categorie sembrano già decise poi: miglior attrice non protagonista (Da'vine Joy Randolph, The Holdovers), miglior sceneggiatura originale (Anatomia di una caduta), miglior documentario (20 days in Mariupol), miglior film internazionale (La zona d'interesse: l'unico dei cinque candidati nominato anche altre categorie, inclusa Miglior film) e miglior cortometraggio (La meravigliosa storia di Henry Sugar) mentre alcune categorie tecniche saranno gare a due come miglior canzone (Barbie vs Barbie), miglior trucco (Povere creature vs Maestro), migliori costumi (Povere creature vs Barbie), miglior scenografia (Povere creature vs Barbie) e migliori effetti speciali (Godzilla vs The Creator).

Infine, qualche parola per le due gare più incerte e combattute in assoluto: stiamo parlando delle categorie per l'Oscar al miglior film d'animazione, conteso tra Spider-Man: Across the Spider-Verse e Il ragazzo e L'airone, e per l'Oscar alla miglior attrice, conteso tra Emma Stone e Lily Gladstone, che abbiamo provato ad analizzare nel dettaglio nei giorni scorsi.

Secondo voi chi vincere agli Oscar 2024? Lo scopriremo definitivamente tra poche ore: qui potete trovare tutte le informazioni per vedere gli Oscar 2024 in diretta in Italia.