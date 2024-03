Premi Oscar 2024: chi è Alberto Matano, il nuovo conduttore della diretta italiana

Come vi abbiamo comunicato in queste ore, dopo tanti anni di dominio esclusivo di Sky Cinema quest'anno la diretta dei Premi Oscar 2024 sarà in onda su Rai 1 e in streaming su Rai Play, con la conduzione affidata ad Alberto Matano.

Volto notissimo di casa Rai, per la quale lavora fin dagli esordi nel mondo del giornalismo nel 1999, prima in radio per il Giornale Radio e poi come cronista televisivo per il TG1, in tempi più recenti Matano sia il TG1 dell'edizione delle ore 13:30 sia quello dell'edizione serale, e dopo essere passato alla conduzione dello Speciale TG1 consolida la propria notorietà prima con il programma Sono innocente, di cui è autore e conduttore su Rai3, poi con il late show Photoshow sempre su Rai3 e infine diventando nel 2019 il conduttore de La vita in diretta, prima insieme a Lorella Cuccarini e poi in solitaria, una posizione che ricopre ancora oggi.

In un'intervista con Il Messaggero a proposito di questa grande prima volta della Rai con i Premi Oscar, dopo il monopolio di Sky dal 2005 al 2023, Matano ha ammesso: "Non sono un giornalista specializzato, dato che il mio background è con la politica, ma sono un cinefilo appassionato. E da ex conduttore del Tg1 sono abituato a occuparmi un po' di tutto." E per la serata ha anticipato: "Inizieremo quando al Dolby Theatre di Los Angeles arriveranno sul red carpet i personaggi di maggior rilievo, e lì per noi ci sarà l’inviato del Tg1 Paolo Sommaruga, che interagirà con tutti i protagonisti. Lui parlerà con loro in inglese, ma le risposte saranno tradotte in simultanea. I miei ospiti in studio, invece, resteranno con me quattro ore e sono Stefania Sandrelli, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Gabriele Muccino, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi, scrittrice e giornalista molto esperta di cinema."

Insomma, da Everyeye un grande in bocca al lupo ad Alberto Matano e ai suoi collaboratori Rai: nell'attesa dell'inizio della lunga serata degli Academy Awards, recuperate le nostre ultime previsioni sui vincitori degli Oscar 2024.