Premi Oscar 2024, quante candidature ha Povere creature? I numeri del film di Emma Stone

Quante candidature agli Oscar 2024 ha Povere creature? Dopo aver dato un'occhiata al numero esatto di nomination di Oppenheimer, concentriamoci sull'amatissimo nuovo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone.

Il film, già vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia, dove è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso settembre, e di due Golden Globe per il miglior film commedia o musicale e per la migliore attrice in un film commedia o musicale, agli Oscar 2024 è candidato a ben 11 statuette:

Candidatura al miglior film a Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos e Emma Stone

Candidatura al miglior regista a Yorgos Lanthimos

Candidatura alla migliore sceneggiatura non originale a Tony McNamara

Candidatura alla miglior attrice a Emma Stone

Candidatura al miglior attore non protagonista a Mark Ruffalo

Candidatura al miglior montaggio a Yorgos Mavropsaridis

Candidatura alla migliore fotografia a Robbie Ryan

Candidatura alla migliore scenografia a James Price, Shona Heath e Zsuzsa Mihalek

Candidatura ai migliori costumi a Holly Waddington

Candidatura alla migliore colonna sonora a Jerskin Fendrix

Candidatura al miglior trucco e acconciatura a Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston

Nonostante questo gran numero di candidature (11 nomination è il numero che storicamente viene iniziato ad essere considerato come un risultato eccezionale per un film: in passato solo 25 film sono riusciti ad ottenerne così tante, tra cui Amadeus, Salvate il soldato Ryan, Il ritorno del re, Joker e Everything Everywhere all at once), Povere creature rischia di rimanere a mani vuote come già accadde a La favorita, il precedente film di Yorgos Lanthimos (candidato a 10 nomination e vincitore solo in una categoria, miglior attrice a Olivia Colman).

Nelle nostre previsioni finali ai vincitori degli Oscar 2024, però, abbiamo scommesso che Povere creature avrà qualche possibilità con Emma Stone miglior attrice e in alcune categorie tecniche come trucco, scenografie e costumi.

