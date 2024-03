Premi Oscar: le 10 frasi più famose tratte dai film vincitori degli Academy Awards

In occasione della Notte degli Oscar 2024, che andrà in onda domenica 10 marzo, la piattaforma Babbel ha realizzato un viaggio a ritroso nel tempo per individuare le 10 battute da Oscar più famose tratte da film che hanno vinto ai prestigiosi Academy ASwards.

“Molte frasi che utilizziamo nella vita di tutti i giorni sono riconducibili a momenti chiave di grandi capolavori cinematografici" ha dichiarato Gianluca Pedrotti, Principal Learning Content Creator a Babbel, piattaforma per l'apprendimento delle lingue che offre lezioni su app e live. “Il linguaggio dei film richiede la conoscenza di codici narrativi provenienti da più ambiti, per esempio culturali e artistici, ed invita ad immedesimarsi nelle storie che vengono raccontate. Proprio grazie a questa capacità pervasiva molti termini sono in grado di trasformarsi ed essere applicati nella descrizione di diversi fenomeni sociali".

Le 10 battute da Oscar più famose, secondo lo studio di Babbel, sono:

“Zitto e nuota” : mantra della pesciolina Dory del film d’animazione Alla ricerca di Nemo.

: mantra della pesciolina Dory del film d’animazione Alla ricerca di Nemo. “Al mio segnale scatenate l’inferno” : la citazione, ripresa oggi anche sotto forma di “meme”, viene pronunciata dal generale Massimo Decimo Meridio nel celebre film Il Gladiatore, vincitore di ben 5 premi Oscar.

: la citazione, ripresa oggi anche sotto forma di “meme”, viene pronunciata dal generale Massimo Decimo Meridio nel celebre film Il Gladiatore, vincitore di ben 5 premi Oscar. “Sono il re del mondo!” : una frase da urlare in un momento di estrema gioia in cui i sogni di una vita si stanno realizzando, proprio come succede a Jack Dawson (interpretato da Leonardo Di Caprio) nel kolossal Titanic di James Cameron, ancora oggi detentore dei due record più importanti dei Premi Oscar.

: una frase da urlare in un momento di estrema gioia in cui i sogni di una vita si stanno realizzando, proprio come succede a Jack Dawson (interpretato da Leonardo Di Caprio) nel kolossal Titanic di James Cameron, ancora oggi detentore dei due record più importanti dei Premi Oscar. “Houston, abbiamo un problema” : una delle citazioni più famose della storia del cinema, viene impiegata in modo colloquiale per esprimere l’imprevedibilità degli esiti di una situazione ed è stata pronunciata nel film Apollo 13 da Tom Hanks

: una delle citazioni più famose della storia del cinema, viene impiegata in modo colloquiale per esprimere l’imprevedibilità degli esiti di una situazione ed è stata pronunciata nel film Apollo 13 da Tom Hanks “Stupido è chi lo stupido lo fa” : ancora Tom Hanks, per una famosa frase tratta da Forrest Gump, film vincitore di ben 6 statuette tra cui “miglior film” e “migliore attore protagonista”.

: ancora Tom Hanks, per una famosa frase tratta da Forrest Gump, film vincitore di ben 6 statuette tra cui “miglior film” e “migliore attore protagonista”. “Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi” : questa frase oggi viene di solito impiegata come esagerazione per descrivere una situazione surreale ed è tratta dal film Blade Runner di Ridley Scott, nominato nelle categorie “migliori effetti speciali” e “migliore scenografia”.

: questa frase oggi viene di solito impiegata come esagerazione per descrivere una situazione surreale ed è tratta dal film Blade Runner di Ridley Scott, nominato nelle categorie “migliori effetti speciali” e “migliore scenografia”. “Potrebbe andar peggio: potrebbe piovere!” : tratta dal lungometraggio Frankenstein Junior, la citazione è entrata nel linguaggio comune per descrivere situazioni in cui le cose potrebbero peggiorare da un momento all’altro.

: tratta dal lungometraggio Frankenstein Junior, la citazione è entrata nel linguaggio comune per descrivere situazioni in cui le cose potrebbero peggiorare da un momento all’altro. “ Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare” : al secondo posto nella classifica delle 100 migliori battute di tutti i tempi secondo l’American Film Institute (preceduta solo da “Francamente, me ne infischio” tratta da “Via col Vento”), la frase è pronunciata da don Vito Corleone (interpretato da Marlon Brando), il temuto capo di una grande organizzazione mafiosa nel primo capitolo della trilogia Il Padrino.

: al secondo posto nella classifica delle 100 migliori battute di tutti i tempi secondo l’American Film Institute (preceduta solo da “Francamente, me ne infischio” tratta da “Via col Vento”), la frase è pronunciata da don Vito Corleone (interpretato da Marlon Brando), il temuto capo di una grande organizzazione mafiosa nel primo capitolo della trilogia Il Padrino. “Dopotutto, domani è un altro giorno” : una frase piena di speranza per il futuro, che invita a non arrendersi nonostante le difficoltà, battuta finale del film cult Via col Vento.

: una frase piena di speranza per il futuro, che invita a non arrendersi nonostante le difficoltà, battuta finale del film cult Via col Vento. “Nessun posto è bello come casa mia”: racchiude il senso di familiarità, affetto e appartenenza che solo un posto che si considera 'casa' può trasmettere, e arriva da Il Mago di Oz del 1939.

