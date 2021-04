Predators, Topher Grace fece piangere uno spettatore in sala: il racconto

Topher Grace ha fatto parte del cast di Predators, terzo capitolo del franchise di Predator, uscito nelle sale nel 2010. Nel film Grace interpreta Edwin, un medico inviato su un pianeta sconosciuto che alla fine si rivela essere un serial killer. Intervistato da PeopleTV, l'attore ha ricordato un aneddoto che riguarda una proiezione del film.

Topher Grace non aveva potuto partecipare alla première e aveva deciso di vedere il film insieme al pubblico pagante e mentre era seduto in platea il suo vicino di posto ha criticato la sua performance. Durante la scena in cui Edwin rimane con il piede intrappolato e inizia a piangere, invece di provare empatia con il personaggio, lo spettatore accanto a Grace ha dichiarato di non ritenere positiva la sua performance. Lo scorso anno Topher Grace è entrato nel cast di Home Economics, ma la partecipazione a Predators rimane una delle più significative della sua carriera.



"Il mio personaggio inizia a piangere perché il suo piede è in una trappola, tu provi qualcosa per lui e poi viene rivelato che è uno psicopatico. E così comincio a piangere. Era stato complicato per me interpretare quella scena in un film in cui, praticamente, sono due personaggi diversi. Quindi, sto guardando lo schermo e questo tizio dice 'Questo ragazzo sta piangendo come una cagnolina'. Mi volto e dico 'Che problema c'è?'. E la mente di questo ragazzo è esplosa. Ha esclamato 'Oh, mio Dio! Sei qui e sei sullo schermo'. Penso che sia stata la cosa più spaventosa che avesse mai visto al cinema perché si è reso conto che ero un serial killer e poi mi sono voltato di fronte a lui. Ha iniziato a piangere, è stato fantastico".

