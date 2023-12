Predators, un personaggio del film è ispirato dal una concept art del 1987!

Nel 2010 arrivava al cinema Predators, terzo capitolo della saga cominciata nel 1987 con Arnold Schwarzenegger e che ha continuato a proliferare anche grazie a due spin-off. Una delle particolarità più grandi del terzo film è proprio nel design di uno dei personaggi che compaiono nella pellicola.

All'uscita in sala di Predators Topher Grace fece addirittura piangere uno spettatore in sala. Nel caso del terzo capitolo del 2010, ovviamente, nel film si fa uso di tutta la tecnologia di cui il franchise non disponeva alla sua origine. Nonostante ciò, si decise comunque di fare un importantissimo omaggio al primo capitolo della saga, utilizzando un concept che originariamente fu scartato dal film e cestinato poichè non definito adatto.

Il concept in questione, infatti, era quello di una bozza del Predator del 1987 che non fu utilizzato nel film originale e fu riciclato nel terzo capitolo. La scena nel quale compare è quella dell'inseguimento di Edwin nella giungla nella scena dell'imboscata. Il personaggio che compare, infatti, è disegnato come una versione modificata e corretta del personaggio originariamente concepito per il primo film di fine anni '80.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione del terzo capitolo della saga di Predators. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!