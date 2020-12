I Predatori sbarca in noleggio digitale: il commento di Pietro Castellitto è esilarante

Uno dei titoli che più di altri hanno impressionato gli spettatori durante l'ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è stato sicuramente il folgorante I Predatori, commedia nera scritta, diretta e interpretata dall'ottimo Pietro Castellitto (Freaks Out, La Profezia dell'Armadillo).

A due mesi di distanza dalla breve uscita nelle sale cinematografiche italiane, dato il sopraggiungere del lockdown a zone, I Predatori è adesso disponibile in noleggio digitale sulle maggiori piattaforme, dunque su Apple TV/ITunes, Google/YouTube, Amazon Prime video, Chili, Rakuten tv, Tim vision, Infinity e Huawei Video.



Per promuoverne l'uscita, due giorni fa (4 giorni fa, l'11 dicembre), lo stesso Castellitto ha pubblicato via Instagram due foto dal dietro le quinte del film, scrivendo un commento esilarante in didascalia proprio relativo alle immagini e ovviamente alla release digitale del titolo: "Prima che il MeToo si accorga che poggio il pisello sugli attori, guardatevi il film".



I Predatori racconta le vite agli antipodi eppure simili di due famiglie: una ricco-borghese, l'altra popolare e di estrema destra. Diversi eventi della storia le porteranno a interagire tra loro, confezionando uno spaccato cinico e nichilista di un paese moralmente al collasso.



