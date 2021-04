I Predatori, il film di Pietro Castellitto arriva su Sky: ecco quando

Per molti ormai, grazie alla serie Speravo de morì prima, il suo volto è associato a quello di Francesco Totti, ma Pietro Castellitto ha recentemente debuttato anche alla regia, ottenendo consensi alla Mostra del Cinema di Venezia. Il suo primo film I Predatori è disponibile per il noleggio digitale, ma si appresta a debuttare anche in TV.

Sabato 8 maggio, infatti, I Predatori arriva in prima visione su Sky Cinema Due. Sarà trasmesso alle 21.15, e sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Al Festival di Venezia del 2020 il film scritto, diretto e interpretato da Pietro Castellitto ha conquistato il Premio Orizzonti. Fanno parte del cast, tra gli altri, oltre al protagonista e figlio d'arte, anche Massimo Popolizio, Anita Caprioli, Dario Cassini e Manuela Mandracchia.

Secondo la sinossi ufficiale di I Predatori, "Un semplice incidente e un torto subito porteranno le realtà di due famiglie a scontrarsi. Il motore di questa collisione è un venticinquenne, che mostrerà come gli esponenti delle famiglie custodiscano gelosamente ognuno il proprio segreto". Il trailer del film è visibile anche all'interno della notizia.

Nei giorni scorsi hanno fatto discutere le dichiarazioni di Pietro Castellitto sul #MeToo. "Io vedo la volontà di potenza che sfrutta questa crociata morale per ingrassarsi, sto parlando come amante di Nietzsche, che studiai a Filosofia" ha detto l'attore e regista, parlando del caso Kevin Spacey.

