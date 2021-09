Predator, terminate le riprese di Skulls: ecco una nuova foto dal set del prequel!

Il direttore della fotografia Jeff Cutter ha annunciato la fine delle riprese di Skulls, nuovo film di Predator diretto da Dan Tratchtenberg (10 Cloverfield Lane, The Boys) che esplorerà le origini del franchise.

"Finiti i lavori di Skulls! Non posso ringraziare abbastanza Dan Trachtenberg per avermi invitato in questo epico viaggio e per avermi affidato il compito di aiutarmi a realizzare la sua visione per questo film" ha scritto il DOP su Instagram, dove ha condiviso una nuova foto dal set. "Grazie al cast guidato da Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane Diliegro e tanto amore alla coraggiosa troupe di Calgary essersi tuffata a capofitto con noi!".

Come spiegato dai produttori John Davis e John Fox, la pellicola racconterà il primo viaggio di un Predator sulla Terra. I dettagli più specifici sulla trama sono ancora sconosciuti, ma sappiamo che la protagonista del film sarà Amber Midthunder, giovane attrice nativo americana nota principalmente per aver interpretato Kerry Loudermilk nella serie Legion di Noah Hawley.

A giugno sono emerse delle indiscrezioni secondo cui Disney starebbe pianificando di distribuire Skulls direttamente in streaming su Hulu, senza passare per le sale cinematografiche, tuttavia in questi mesi non sono arrivati ulteriori aggiornamenti sulla questione.

