Predator, sui social la reunion di due star storiche della saga

Jesse Ventura una volta sfidò Arnold Schwarznegger per una bottiglia di champagne, e adesso Ventura, a distanza di molti anni, ha incontrato nuovamente un’altra star di Predator.

Jesse Ventura e Carl Weather, entrambi attori in Predator, si sono incontrati al Mad Monster Party di Atlanta, con Ventura che ha testimoniato il loro meeting pubblicando una foto sui social che mostra i due intenti a conversare. La foto è accompagnata dalla caption:

“Venite al Mad Monster Party di Atlanta! Sarò qui oggi e domani per firmare autografi e fare foto con tutti i fan. In più c'è una reunion di Predator! Ho visto Carl Weathers.”

L’ex governatore del Minnesota e Wrestler, anche a distanza di anni, ha seguito l’evolversi della saga, complimentandosi con il regista di Prey per il lavoro svolto con un post sul social X, ex twitter:

“#PreyMovie Grande, grande, film. @AmberMidthunder non hai sicuramente tempo per sanguinare. Benvenuta nella famiglia di Predator. @DannyTRS Grazie per aver realizzato un film così riflessivo, creativo e meraviglioso”.

Sicuramente c’è un clima cordiale tra gli attori del film, ma non tanto invece tra distributori e creatori, dato che Jim e John Thomas, autori delle sceneggiature del film originale della saga e di Predator 2, hanno citato in giudizio la Disney per rivendicare i diritti del franchise, con Disney che ha intentato una causa a sua volta contro i due scrittori. La causa è stata successivamente archiviata.

