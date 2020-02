Predator: dalla sceneggiatura del 1987 verrà tratta una serie a fumetti

Come potete leggere nel nostro approfondimento su Predator, il film di azione che lanciò Arnold Schwartzenegger fu un vero gioiello, a cui purtroppo seguirono sequel non sempre all'altezza. La sceneggiatura originale del film diventerà ora la base per un interessante adattamento fumettistico.

Ad occuparsene saranno Jeremy Barlow, Patrick Blaine e Andy Owens , e il loro scopo è quello di riproporre fedelmente la sceneggiatura scritta da James E. Thomas e John C. Thomas, che a quanto pare non è stata interamente riportata al cinema. A tal proposito Barlow ha dichiarato:

"È molto emozionante vedere ciò che sarebbe potuto essere. L'ossatura di Predator è ancora lì, ma l'idea originale era molto differente e, in un certo senso, molto più profonda rispetto a ciò che è diventato il film. E ci siamo addentrati proprio in quelle differenze. Se a tutto ciò aggiungiamo una coppia di artisti come Patrick Blaine e Andy Owens, il risultato è spettacolare. I fan di Predator ne saranno strabiliati."

Non si tratterà quindi di una trasposizione 1:1 di ciò che abbiamo avuto modo di vedere nel film, ma il fumetto sarà attraversato da tutta una serie di caratteristiche uniche che dovrebbero far comunque piacere ai fan. Anche Patrick Blain ne ha parlato: "Il primo film di Predator è un classico, un'icona culturale. Avere l'occasione di lavorare con Dark Horse e riadattarlo a partire dallo script originale è un sogno che si avvera per un artista! Lavorare con l'adattamento di Jeremy Barlow è stato bellissimo, e penso che ai fan del genere piacerà molto questa nuova, selvaggia avventura attraverso una storia così familiare!"

La serie di fumetti, intitolata Predator: The Original Screenplay, verrà distribuita a partire dal 10 giugno negli USA ed è già stata pubblicata la prima cover ufficiale.

Per quanto riguarda il lato cinematografico, Predator 3 si è dimostrato un valido capitolo, mentre il crossover con Alien non era piaciuto proprio a tutti. Speriamo che questa serie riesca a rendere giustizia all'opera originale, e magari a regalarci qualche nuovo dettaglio sulla trama.