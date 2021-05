Predator, al via le riprese del nuovo film: ecco chi sarà la protagonista

A qualche mese di distanza dall'annuncio dello sviluppo del nuovo film di Predator, il regista Dan Trachtenberg ha annunciato l'inizio delle riprese condividendo su Instagram una foto del ciak della pellicola. La produzione del progetto, conosciuto originariamente come Skulls, si sta svolgendo in Canada.

Come potete vedere nel post in calce alla news, il filmmaker ha accompagnato l'annuncio con la scritta "If it bleeds", in riferimento alla celebre frase pronunciata da Arnold Schwarzenegger nel cult originale del 1987: "If it bleeds, we can kill it", tradotta in italiano con "Se può essere ferito, può essere ucciso".

Ma non è tutto. In concomitanza con l'avvio dei lavori, Discussing Film riporta che la protagonista del film sarà Amber Midthunder, giovane attrice nativo americana nota principalmente per aver interpretato Kerry Loudermilk nella serie Legion di Noah Hawley. Attualmente, la Midthunder recita come series regular nella serie The CW Roswell, dunque non si tratta della sua prima esperienza nel campo della fantascienza.

Secondo le indiscrezioni diffuse nei mesi scorsi, questo nuovo capitolo non avrà alcun collegamento con l'ultima pellicola del franchise, The Predator di Shane Black. Il sito fa inoltre notare che il film è ancora noto con il nome in codice di Skulls, come d'altronde è riportato anche nel ciak, ma al momento non è chiaro se si tratta di un titolo i lavorazione o di un sottotitolo in stile Predator: Skulls.