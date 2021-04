Predator, perché il film di Schwarzenegger è legato a Rocky di Stallone?

Cosa c'entra Rocky con Predator? Apparentemente nulla: una vecchia storia, però, ha legato indissolubilmente proprio il celebre pugile scritto e interpretato da Sylvester Stallone e la razza aliena affrontata da Arnold Schwarzenegger nel film del 1987. Ma di cosa si tratta e, soprattutto, cosa c'è di vero?

Andiamo con ordine: dopo l'uscita di Rocky IV, nel 1985, l'evoluzione del personaggio di Stallone generò non poca ironia tra i fan, che cominciarono ad ipotizzare che il leggendario pugile potesse addirittura affrontare gli alieni nel film successivo, vista la deriva ormai quasi fantascientifica presa a quel punto dalla saga.

Dalla fantasiosa teoria nacque dunque un'immagine altrettanto ironica che vedeva Rocky scontrarsi proprio con un alieno parecchio somigliante proprio alle creature protagoniste del film del 1987: possibile, dunque, che la produzione abbia preso spunto da lì per dar vita ai Predator?

La cosa, in realtà, è stata ampiamente smentita: i creatori di Predator Jim e John Thomas, infatti, hanno spiegato di aver cominciato a lavorare sul primo film del franchise intorno al 1983, quando Rocky IV non era ancora arrivato in sala. Prendere spunto dall'immagine di cui vi parlavamo, insomma, sarebbe stato per forza di cose impossibile! Resta comunque una bella storia da raccontare, non trovate? Tornando ai giorni nostri, intanto, ecco cosa sappiamo sul nuovo Predator in lavorazione.