Predator, il nuovo film salterà le sale e approderà direttamente in streaming su Hulu?

Nelle scorse settimane il regista Dan Tratchtenberg ha annunciato l'inizio delle riprese del nuovo film di Predaotr, nome in codice "Skulls", e ora sono arrivate delle nuove informazioni sul progetto che potrebbero lasciare delusi molti fan della celebre saga sci-fi.

Bloody Disgusting riporta infatti che Marc Toberoff, uno degli avvocati che sta aiutando gli sceneggiatori originali di Predator a riottenere i propri diritti sul film, ha rivelato che Disney sta pianificando di distribuire il nuovo capitolo della saga direttamente in streaming su Hulu, e non al cinema come nel caso del recente The Predator di Shane Black.

Questa scelta potrebbe avere a che fare proprio con i risultati sotto le aspettative, che nel 2018 si fermato ad un incasso di "soli" 160 milioni di dollari a fronte di un sostanzioso budget di quasi 90 milioni. L'ascesa dei servizi streaming offre alle compagnie delle nuove opportunità in questo senso, e lo dimostra l'esempio di Warner Bros., che ha già in programma di pubblicare stand-alone DC come Zatanna e Batgirl in esclusiva su HBO Max.

In attesa di novità da parte di Disney e 20th Century Studios, vi ricordiamo che stando ai report il nuovo Predator vedrà come protagonista la giovane attrice nativo americana Amber Midthunder.